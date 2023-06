per Mail teilen

Schneesturm - ein Dampfer vor einer Hafeneinfahrt gibt Signale in der Untiefe und bewegt sich nach Lot. Der Autor war in diesem Sturm in der Nacht, als die Ariel aus Harwich auslief.

Soweit Erzählung und Titel von William Turners dramatischem Bild.

"Ich habe es nicht gemalt, damit es verstanden würde, sondern weil ich zeigen wollte, wie solch ein Schauspiel aussieht; ich ließ mich durch die Matrosen am Mast festbinden, um es zu beobachten. Vier Stunden lang war ich angebunden; ich glaubte, es nicht zu überleben; aber ich wollte es festhalten, falls ich davonkäme."

1841, ein Jahr zuvor, war E.A. Poes Erzählung A Decent into the Maelstroem erschienen: Ein Fischer erzählt, wie er als Schiffbrüchiger mitten im tosenden Wirbel der Fluten plötzlich erkennt, daß kleine zylindrische Gegenstände langsamer ins Zentrum des Strudels gesogen werden, um dort zu verschwinden, als große beliebig geformte. Er springt, an ein Faß gefesselt, über Bord und überlebt.

Komplementäre Perspektiven: Wo Poe einen Fischer von seiner Erfahrung erzählen läßt, geht Turner im nächtlichen Sturm an Bord der Ariel, um sie zu machen.

In "Malstrom", einem Konzert für raumverteiltes Orchester, werden sich, wie ich hoffe, beobachtende Distanz und assoziative Ungeduld gegenseitig ausgleichen.