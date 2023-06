Der Raum ist in seiner Länge sehr betont, ist also schmal, nur der Blick durch die Fensterfront hinaus in den Garten läßt ihn in seiner Proportion breiter erscheinen. Was mich an dieser Situation reizt, ist ihre Eindeutigkeit.

Von jedem der neun Fenster im oberen Raum des Palmenhauses hängen runde offene Lautsprecher, die mit verschiedenroten Pigmenten gefüllt sind und mit ihrer Hängung die Länge des Raumes betonen, gleichzeitig aber auch unseren Blick nach innen richten, wenn wir vor den einzelnen Pigmentgefäßen stehen. Nach innen, in die Pigmente, die sich leicht bewegen, die manchmal kurz aufbrausen, wenn der Baßanteil der Musik sie dazu bringt.

Ich habe neun Lieder für die Farbe rot komponiert, neun Lieder für die Oberfläche des Pigments; neun Lieder – keine Lieder im eigentlichen Sinne, ich habe manchmal das Gefühl, die Musik unterhält sich selber, ist in ihrem jeweiligen Gefäß und bleibt da auch.