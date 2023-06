Dmitri Kourliandski



für 14 Streicher und Video

Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR

"Maps of non-existent cities: Donaueschingen" ist Teil des Zyklus "Maps", dessen Besetzung vom Solo bis zum Orchester reicht. Ziel ist es, eine innere Geographie und Topographie zu erzeugen, das Äußere einer Innenwelt. Wir alle haben unsere einzigartigen Beziehungen zur Außenwelt. Auf eine gewisse Art und Weise erzeugen oder konstruieren wir diese in Übereinstimmung mit unseren persönlichen Erwartungen und Vorlieben. Ich war stets davon überzeugt, dass der Prozess der Wahrnehmung vergleichbar ist mit dem Blick in die Dunkelheit – während die Augen sich ans Dunkle gewöhnen, erscheinen die Umrisse der Objekte im Raum. Und man weiß nie genau, ob diese neu entstandenen Objekte wirklich oder imaginär sind. Die Graphiken oder Texte der Partituren versetzen die Musiker in Situationen des Wanderns, um sich von einem Klangobjekt zum anderen zu bewegen und dabei einzigartige Flugbahnen durch das Material zu erzeugen.

Im Fall von "Donaueschingen" rekonstruiert die Textpartitur verschiedene grundlegende soziale Kommunikationsmodelle: das Alleinsein – sich mit seinen eigenen Erinnerungen und manchmal Fantasien beschäftigen; gezwungen sein zu kommunizieren; unterbrochen werden; warten und nach Kommunikation verlangen; geführt werden durch einen Leiter oder Leitung übernehmen; Teil einer Gruppe von Individuen sein oder in einer Gruppe gemeinsames Denken oder Ideologien teilen. Das Stück wird in unterschiedlichen Zeitdimensionen aufgeführt: Für eine Zeit von mehreren Monaten sind die Musiker aufgefordert, eine Art audiovisuelles Tagebuch zu führen. Diese Tagebücher werden auf eine Leinwand projiziert, während die Aufführung voranschreitet.

