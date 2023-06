Nie ist Getanes je abgeschlossen. Das "vollendete" Werk selbst ist Ritual und Kommentar für anderes, das vorausging, für anderes, das folgen wird. Die Frage provoziert nicht Antwort, Kommentar vielmehr und neue Fragen... Chemins (1965) ist ein spezifischer Kommentar, der – unverändert fast – sein Objekt und Subjekt in sich schließt: die Sequenza II für Harfe solo (1963). Weder sind sie Resultat einer bloßen Orchester-Einkleidung der Sequenza II, noch Verlagerung eines "objet trouvé" in neue Umgebung; die Chemins verknüpfen Text und Kommentar in ständigem Austausch der Elemente, so wie ein Standbild Licht und Schatten besitzt, durch Licht und Schatten aber sein Wesen verändert... wie alles, was wir tun, von anderem Kunde gibt, in weiter Wucherung von Wegen, die unausweichlich auf weitere Wege verweist, und jeder verästelt sein Los in einem Gewirr von Strünken und Ästen und Zweigen und Rispen. Und dann stehen wir da, an den rispigsten Enden von Rispen, und schauen auf die eben noch sprossenden Linien des Sinns; einzig nach rückwärts ist ihnen zu folgen, oder vielleicht auch nach vorn; denn nach dorthin auch spüren sie drei Millionen Spuren, tasten auf drei Millionen von Pfaden. Gewiss, eine Handvoll wird anders sich leiten als zur Kreuzung mit zwei Millionen und mehr...

Luciano Berio, 1965

Chemins I wurde am 17.10.1965 in Donaueschingen von Francis Pierre, Harfe und dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter der Leitung von Ernest Bour uraufgeführt. Es ist uns ein großes Bedürfnis, dieses Stück im Andenken an einen großen Anreger der musikalischen Moderne in diesem Jahr wieder in das Festivalprogramm aufzunehmen. Berio war den Donaueschinger Musiktagen sehr verbunden; außer Chemins I kamen in Donaueschingen seine Kompositionen Variazioni für 2 Bassetthörner und Streicher (1956), Allelujah II für Orchester (1959), Epifanie für Stimme und Orchester (1961), Sincronie für Streichquartett (1968), Sinfonia für 8 Stimmen und Orchester (1969), Points of the curve to find... für Klavier und 22 Instrumente (1974) und Coro für Stimmen und Instrumente (1976) zur Ur- bzw. Deutschen Erstaufführung.