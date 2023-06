70 Jahre sind ein Anlass, Bilanz zu ziehen. Die 1953 in Bukarest geborene deutsch-rumänische Komponistin Adriana Hölszky lebt seit 1976 in Deutschland. Ihr Gedankenkosmos, ihre Neugier gegenüber der Natur, ihre Offenheit für die akuten politischen Probleme, vor allem aber ihre klare Positionierung innerhalb der mannigfaltigen Richtungen der gegenwärtigen Musik - all das ist auch ihren jüngsten Werken eingeschrieben. Mit Maria Kostakeva spricht die Komponistin über ihr Violinkonzert Apeiron und die beiden Ballettmusiken Deep Field und Roses of Shadow.