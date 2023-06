Bericht über "Maim Zarim, Maim Gnuvim (strange water, stolen water)"

Maim zarim maim gnuvim ist der Titel der Orchesterkomposition mit Solistenquintett und Live-Elektronik der jüdischen Komponistin Chaya Czernowin. Er bedeutet im Hebräischen soviel wie fremdes Wasser, gestohlenes Wasser. Obwohl Caya Czernowin zunächst ganz abstrakt und autonom musikalisch mit dem Phänomen musikalischer Strukturen umging, die auf verborgene und unergründbare Weise aus Wasserstrukturen gewonnen wurden, sollte im Entstehungsprozess alsbald dennoch die gesellschaftliche Realität über sie hereinbrechen. Sie schreibt hierzu im Programmbuch des Festivals:

"Als ich begann, das Stück zu schreiben, wurde das Eintauchen in die Klangwelt des Anfangs zu einer Art Passion. Die Klänge waren wie Wasser, so transparent und flüchtig, dabei so elementar und unentbehrlich, dass sie einen Durst stillen konnten. Es wurde allmählich schwierig, den Schreibtisch zu verlassen.

Das war im September/Oktober 2001, und es fiel zusammen mit den Ereignissen des 11. September, als tausende Menschen getötet wurden, als durch die Reaktion Amerikas viele in Afghanistan getötet wurden und die Welle des Patriotismus, die Amerika überschwemmte, überall in den Straßen spürbar war.

Zur selben Zeit wurden täglich Menschen getötet, Menschen töteten und Menschen explodierten im Mittleren Osten, angetrieben durch Zorn und Ungerechtigkeit. Die Nachrichten kamen jeden Tag, unnachgiebig. Die dünnen, fluktuierenden Wälle meiner unsichtbaren "Wasser-Insel" waren immer weniger zu spüren. Nachträglich habe ich festgestellt, dass die wasserartigen, intimen Pulsationen meines Stückes in einen vergrößerten Schlag einer kollektiven Trommel, des ganzen Orchesters verwandelt wurden, und die kleinen, privaten Äußerungen wurden melodische Ausbrüche eines verdrehten Marsches, wie der Marsch der Blinden in Breughels Gemälde, ein Marsch, der sich unbarmherzig nähert, ohne Ziel, ohne Kontrolle."