Mittels eigens weiterentwickelter Membran-Technik ist es möglich, auf jedes vibrationsfähige Material direkt Klang zu übertragen. Mit einer hauchfeinen Membran, so dünn wie ein Papier und klein und rund wie eine Münze, übertrage ich den Körperschall direkt auf die Materialien eines Raumes, auf sein Holz, Glas, Stein, Metall, auf Fenster, alle Oberflächen und bringe den Raum in seiner eigenen Materialschwingung zur Resonanz.

Die Membranen sind nicht sichtbar.

Dem Treppenhaus wurde nichts hinzugefügt, nicht mal ein Lautsprecher, und auch nichts entnommen. In seiner Materialschwingung, Resonanz, in seinem Verklingen entsteht ein authentischer Klangraum.

/will keine Lautsprecher mehr der Raum ist ganz Membran

/der authentische Raum ist der in seinen eigenen Materialien schwingende resonierende nach innen verklingende über seine mauernde Begrenzung weit hinausführende

/etwas Starkes, Hartes, eine Steinwand durchlässig machen

/überschreiten Raum allein

/Raum in Bewegung, Verschiebung, Veränderung

/der Raum, aus der Form, trans form trans zen ¹

/jede (Raum-)Vorstellung markiert Grenze

/das Sprechen von Raum Denken in Räumen setzt schon diese Grenze

/vom Wert des Übergangs

/beim Verlassen des Raumes

/mit dem Klang überschreiten Raum allein verlassen

/der Unraum

/der erste Schritt aus dem (Rat-)Haus ist ein Schritt in der Unendlichkeit über mir, kosmischer Spaziergang

/æ...Aber wenn das Haus ein lebendiger Wert ist, so mu˜ es auch eine Unwirklichkeit enthalten. Alle Werte müssen vibrieren. Ein Wert, der nicht vibriert, ist ein toter Wert.Æ

Gaston Bachelard, Die Poetik des Raumes, S. 77, Frankfurt 1987

/Klang ist Medium ins Hören selbst zu kommen

/Klang überschreiten ins Hören

/Bild überschreiten ins Sehen

/die Wirklichkeit des unsichtbaren Raumes

/mehrdimensionale Existenz

/die Wirklichkeit des unhörbaren Klanges

/was ist der Schatten des Raumes

/was die Rückseite des Klanges

/Musik - nicht zum hören - zum überschreiten

/es gibt nichts zu hören es gibt nichts zu sehen

/im Draufhören durchhören

/im Draufsehen durchsehen

/weil vielleicht rein geistige Raum

/Herkunft - Weitergehen - Überschreiten - ?.

/als ginge es hier erst richtig los

/Hören Sehen Wahrnehmung Empfindung Gegenwart

eigene

----------- Un/Möglichkeiten

aller

/Musik vor dem Denken

Tun vor dem Wissen

/ ist /

/lange vor Gestalt und Begriff

/ - /

/was jetzt aufsteigt, gilt

Tagebuchnotiz, 23.5.1995 Johannes S. Sistermanns