Im Radio zu sprechen, heißt isoliert sprechen. Die womöglich Hörenden bleiben verborgen, ihr Sprechen bleibt ungehört. Eine echte, direkte Kontaktaufnahme auf einen Suchruf hin muss unterbleiben – und so öffnet sich der Raum, einen Hörer, eine Hörerin zu fantasieren: als ideales Gegenstück, als symmetrische Gegenkontur zum eigenen Selbst, die sich in einem noch zu findenden Suchlaut auffangen ließe. Die radiobedingte Taubheit aber schickt das tastende, fragende Sprechen in einen Strudel: die Sprech- und Radiowellen schlagen nur in sich selbst auf, brechen in sich selbst zurück.