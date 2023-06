Bericht: Orchesterpreis für Manos Tsangaris

Laudatio von Orchestervorstand Peter Bromig

Urkunde für Manos Tsangaris (li) SWR SWR -

"Der Komposition, die die Jury des Orchesters in diesem Donaueschinger Jahr ausgewählt hat, ist gelungen, was grundsätzlich eine Aufgabe und Herausforderung der Donaueschinger Musiktage und damit auch unserer Arbeit hier darstellt: Es sind mit diesem Stück neue Perspektiven entstanden.

In einer selten so intensiv erlebten und fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Komponisten hat sich das Orchester mit großem Gewinn und – das darf auch einmal gesagt werden – mit sehr viel Spaß den ungewohnten Herausforderungen geöffnet und sich einmal ganz neu aufgestellt. Ein Vorgang, der vielleicht einmal an der Zeit war; auf jeden Fall ein Projekt, das damit sehr nah an unserer Zeit ist. Wir möchten mit unserem Preis die vielschichtige Vision eines Orchesters unterstützen, die der Komponist mit großem musikalischem Feingefühl in seiner Arbeit formuliert hat.

Der Orchesterpreis der Donaueschinger Musiktage 2009 geht an den Orchester-Mäander Batsheba. Eat The History von Manos Tsangaris."