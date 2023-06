In einem nicht zu großen Raum befinden sich zwei Sprecher(innen).

Sie sitzen jeweils an einem kleinen Lesetisch mit einer Tischlampe.

Außer diesen beiden Lampen gibt es keine oder kaum eine Beleuchtung.

Ein "Innenraum", fensterlos.

Die Sprecher(innen) sprechen einsilbige Wörter.

Sehr ruhig, leise, nach innen gewandt.

Kein festes Tempo, es klingen etwa vier Wörter pro Minute.

Die Wörter sind dem Buch Der Rede Dreh. Poemanderm Schlaf von Oswald Egger entnommen.

Manchmal klingen von der CD leise, stehende, elektronische Klänge.

Diese dauern jeweils acht Minuten.

Im Laufe des Stückes gibt es 64 solche Klänge.

Die benötigten CD-Spieler werden von den Sprecher(innen) bedient.

Insgesamt siebenmal liest Oswald Egger selbst aus seinem Buch, jeweils etwa eine halbe Stunde.

Dauer: 48 Stunden (Tag und Nacht)

(Nehmen Sie sich Zeit)

Antoine Beuger

Im Geraum der Geode, das mich umgibt, finde ich

mich nur dazu Mal zurecht, Mal in der Lage, imstande

zu sein, und würde über die Irrwische auf mich

zudringender Feuer und Flammen enthusiasmiert,

daß ich Gegenwarten, die ich teile, von andern trenne,

daß ich ihnen Umriß, Maß und Gestalt gebe, mithin

im Mannigfachen mir Einfalt pinsle, und sie mit

dem Gepräge eines verstrickten Sinnes, lebhaft

und zuversichtlich zeichne, die Wahrheit,

eine Tochter der Zeit, als ob diese ein Stempel des

Gewahren bleibte, ist also Wort für Wort. Hieraus

ergibt sich, daß Aug um Auge, sowie unsere Sprache

verständig allegorisieren. Allegorie – anders als mit der

Sprache sprechen, aber in der Sprache sprechen.

Indem sie nämlich Gegenwarten in Figuren stellen,

oder vielmehr nach Regeln, die eingeprägt, übersetzen,

was tun sie selbanderes als überschlagen? Es gebe

keine anderen Bewegungen als zusammengesetzte.

Auge und Ohr, die zuerst weidenden, dann teilenden

und nehmenden Sinne sind Werkzeuge des Wohl-

gefälligen, sind, in bester Gesellschaft, ins Offene

ein Hof. Das Auge wahrt – blickt – Bilder, das Ohr

malt – richtet sie auf auf Grund. Es wagen, im Schlaf

zu verweilen, sich bei ihm zu glücken und herein zu

holen und Umgang zu haben – durch ihn – mit diesem

und in jenem, darin liegt wohlbehalt das uneilfertige

Vertrauen der Poesie wiegend in sich selbst.

aus: Oswald Egger, Der Rede Dreh. Poemanderm Schlaf (Edition Howeg. Zürich. 1999)

Die Präsentation des 48-Stunden-Musikstücks

Die Aufführung von Antoine Beugers "wort für wort (geraum)" dauerte die gesamten Donaueschinger Musiktage über an. In einem 48-Stunden-Konzert im Sternensaal lasen immer zwei Sprecherinnen und Sprecherinnen Wörter aus einem Werk des Dichters Oswald Eggert.

Die Aufführung im Kopf des Rezipienten

Ein Musikstück von 48 Stunden Dauer entzieht sich in seiner Gänze notwendig der Wahrnehmung – kein Hörer kann die ganze Zeit dabei sein. Das Wissen um seine aktuelle, zeitlich gegenwärtige Aufführung gibt sich dem gerade räumlich abwesenden Rezipienten einzig als ästhetische Vorstellung. Dabei steht der unsichere Wahrheitsgehalt einer solchen projektiven Vorstellung in spannungsvollem Gegensatz zur phänomenologischen Struktur von Wahrnehmung und Vorstellung: Zu einem gegebenen Zeitpunkt kann ich zwar annehmen, dass die Aufführung andauert und sich etwas am Aufführungsort ereignet, das der (mir bekannten) Partitur folgt und/oder dem verwandt oder ähnlich ist, was ich zu einem früheren Zeitpunkt während der Aufführung wahrgenommen habe. Diese Unsicherheit verweist jedoch auf die Unsicherheit einer jeden Wahrnehmung, die mich stets täuschen kann. Die Vorstellung ist als synthetischer Akt stets Gewissheit, denn statt mir etwas über die Welt zu sagen, ist sie einzig Produkt meiner Setzungen.

