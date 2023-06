"Die Obertonreihe enthält noch viele Probleme, die eine Auseinandersetzung nötig machen werden... Jener Kompromiss, der sich das temperierte System nennt... (stellt) einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Waffenstillstand dar...". So schrieb Arnold Schönberg 1911 in seiner Harmonielehre. Oh cristalina... ist der abschließende 4. Teil eines 75-minütigen Zyklus nach Juan de la Cruz, entstanden als Weiterentwicklung meiner Tres Canciones für Solostimmen und Klavier. In diesen Zyklus mündet meine Arbeit an einer ausschließlich aus ganzzahligen, "reinen" Intervallen und ihren Modulationen zusammengesetzten Harmonik. Eine Harmonik auf der Basis der Atonalität, die sich vor einem Rückfall in eine spektral gefärbte Tonalität strikt hütet. Seit Shir Hashirim (1993) geht es mir um die Integration des 7. und 11. Obertons in das temperierte System. Der Wunsch, den Hörer dazu zu bringen, die um einen Sechstel- bzw. Viertelton tieferen Naturtöne wirklich wahrzunehmen (statt sie einfach im Sinne des temperierten Systems "zurechtzuhören"), führte mich zu immer größerer Reduktion der harmonischen Mittel, bis hin zu einer Art Einstimmigkeit. Hier kann der Hörer nicht mehr ausweichen und muss sich dem stellen, was die reinen Intervalle mitteilen: sie sind ja nicht nur Teil der Klangfarbe, sie wollen etwas Bestimmtes sagen. Ich liebe den "kristallinen" Charakter der sich so ergebenden Klänge – viel mehr als die verschmutzten irrationalen Klänge des temperierten Systems, mit denen wir uns meist zufrieden geben.

Auch in den ebenso überhellen wie unergründlichen Versen von Juan de la Cruz spielen die Zahlen 7 und 11 eine wichtige Rolle: die Länge der Zeilen pendelt zwischen 7 und 11 Silben. So wird in einer Suchbewegung ein imaginärer Mittelpunkt umkreist: vielleicht der Treffpunkt von dem, was Juan de la Cruz "Bräutigam und Braut" nennt?

Text zu "Oh cristalina..."

Esposa:

ǃOh cristalina fuente,

sí en esos tus semblantes plateados

formases de repente

los ojos deseados

que tengo en mis entrañas dibujados!

ǃApártalos, Amado,

que voy de vuelo!

Esposo:

Vuélvete, paloma,

que el ciervo vulnerado

por el otero asoma

al aire de tu vuelo, y fresco toma.

Esposa:

Mi Amado las montañas,

los valles solitarios nemorosos,

las ínsula extrañas,

los ríos sonorosos,

el silbo de los aires amorosos,

la noche sosegada

en par de los levantes de la aurora,

la música callada,

la soledad sonora,

la cena que recrea y enamora.

Juan de la Cruz, aus "Cántico espiritual"

Braut:

O glasklare Quelle,

wie in deinem silbernen Glitzern

plötzlich escheinen

die ersehnten Autgen,

die in meinem Innern vorgezeichnet sind!

Wende sie ab, Geliebter,

denn meine Seele fliegt davon.

Bräutigam:

Kehr zurück, Taube

denn der verwundete Hirsch

erscheint auf dem Hügel,

im Luftzug deines Fluges, und erfrischt sich.

Braut:

Mein Geliebter, die Berge,

die einsamen schattigen Täler,

die unbekannten Inseln,

die rauschenden Flüsse,

das Sausen der liebetrunkenen Winde,

die ruhige Nacht

in Erwartung der Morgenröte,

die schweigende Musik,

die tönende Einsamkeit,

das Nachtmahl, das kräftigt und die Liebe nährt.