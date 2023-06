"Sprechen macht die Musik": Ein Ausflug in Grenzbereiche - Von Michael Lentz. Teil 1

Musik und Sprache. Positionen.

Theodor Adorno zufolge ist Musik kategorisch nicht Sprache. Nicht nur als auch zeitlich organisierter Zusammenhang von Lauten sei Musik "analog zur Rede, sprachähnlich, sondern in der Weise ihres konkreten Gefüges" ("Fragment über Musik und Sprache").

Die Sprachähnlichkeit von (traditioneller bis gemäßigt-moderner) Musik begründet Adorno mit dem Hinweis auf die sprachlicher Grammatikalität, Syntagmatik und Prosodie entliehene Begrifflichkeit aus der musikalischen Formenlehre, die "von Satz, Halbsatz, Periode, Interpunktion, Frage, Ausruf, Parenthese" wisse, "Nebensätze finden sich überall, Stimmen heben und senken sich, und in all dem ist der Gestus von Musik der Stimme entlehnt, die redet".

Adornos "Diktum von bloßer Sprachähnlichkeit" (Karlheinz Ludwig Funk) der Musik steht z. B. Henri Pousseurs und Nicolas Ruwets Urteil "Musik ist Sprache" gegenüber. Dies wird Ruwet zufolge linguistisch verstanden: Die Musik stellt eines unter vielen Kommunikationssystemen dar, "mit deren Hilfe die Menschen Bedeutungen und Werte austauschen. Um zu bestehen, eine Wirksamkeit zu entfalten", müsse sie "Regeln gehorchen, die auf eine allgemeine Art und Weise das Funktionieren eines Kommunikationssystems ermöglichen".

Nach Gerold Ungeheuer geht das, "was an Sprache als musikalisch bezeichnet werde [...] ebenso wie das, was an Musik sprachlich" erscheine, lediglich auf einen metaphorischen Sprachgebrauch zurück und begründe nicht die eigentliche Ähnlichkeit von Sprache und Musik. Vielmehr liege eine strukturelle Ähnlichkeit im Grundriss, in der kategorialen Schichtung beider Ausdruckssysteme vor, die sich beide im gleichen Medium, dem Schallereignis, manifestieren.

Als Problemkonstante der Debatte um die Differenzqualitäten von Sprache und Musik kann die Dichotomie psychologischer (wahrnehmungsorientierter) versus zeichentheoretischer (Verschriftung, Repertoire) Ansatz benannt werden, womit zugleich der alte Prioritätenstreit zwischen phoné und gramma wieder aufgegriffen wird – gerade nicht im Sinne einer voreiligen Versöhnung dieser die Philosophiegeschichte durchsetzenden Positionen spricht Derrida demgegenüber von ihrer "Gleichursprünglichkeit". Ich plädiere dafür, vom zu Hörenden auszugehen, dessen zugrundeliegende Verschriftung gegenüber der akustischen Realisation ein bloß subsidiäres System darstellt – oder als graphische Partitur ein autonomes ästhetisches Eigenleben führt.

Aus gestalttheoretisch-wahrnehmungsbezogener Sicht argumentiert Martin Maurach, dass die "Aktivität des Hörers [...] alles andere als eine der Repertoireselektion analoge Folge von schrittweise determinierenden Wahlen" ist. Hören sei "irreversibel" – "und dazu vermutlich von einem ganzheitlichen Vorverständnis geleitet". Das informationstheoretische Modell von Repertoire, Selektion und Kommunikationssystem in seiner möglichen Funktion als Denkfigur der Abgrenzung von Musik und Sprache/Poesie lässt sich demnach nicht auf die Ebene der Rezeption verlagern, für die andere Kriterien der Wahrnehmungsorganisation gültig sind. Der Hörer hört nicht zeichentheoretisch, genauso wenig wie Hören definitionsgeschichtlich determiniert werden kann.

Rezeptionslenkend mag vielleicht schon die bloße Kontextuierung von Hörstücken als poetische oder musikalische sein, wie z. B. im Rahmen von Programmgestaltungen (Lesungen, Konzerte, Festivals, Radiosendungen). Auf diese Weise könnten auch akustisch realisierte (traditionellere) Spracharbeiten mit stabilen Figur-Grund-Verhältnissen über intonatorische Verläufe der Sprecherstimme hinaus "musikalisiert" werden, kontextuierte man sie z. B. zwischen zwei Instrumentalstücken.

Neuere Entwicklungen avancierter Musik und Literatur entgrenzen die Beschreibungsmodelle invarianter Repertoires in Richtung auf ein "total sound-producing potential" (Björn Lindblom) gerade durch die ästhetische Funktionalisierung ektosemantischer oder paralinguistischer Signale. Eine Reihe von Beispielen lautgestischer Poesie bzw. Musik zeigt, dass – artikulierend zwischen wiedererkennbaren Sprachlauten und -geräuschen und spezifischen stimmlichen Merkmalen – Ernst gemacht werden soll mit der Rede vom "possible speech sound" (Lindblom), und das auch mit viel "autzwinkerndem" Humor. Das heißt, es wird hier ein bewusstes Spiel getrieben mit der auditiven Wahrnehmungsfähigkeit, Schallquellen zu orten und Gehörtes mit Erinnerung zu verrechnen.

Folgende für Hörstücke aus dem Bereich Lautpoesie/-musik und Vokalkomposition gleichermaßen relevante Faktoren, die für die Entwicklung der auditiven Kunst nach 1945 von großer Bedeutung sind, lassen sich typologisch erkennen:

Desemantisierung durch Dekomposition von Sprache,

Technisierung der Produktionsmittel,

quasianalytische Komposition verschiedener Merkmalschichten der Stimme,

"kompositorische" Gestaltung der auditiven Parameter Lautstärke, Tonhöhe, Klangfarbe, Tempo, rhythmische Gliederung einschließlich Pausengestaltung, Entfernungseindruck, Raumklang, Position im Stereoraum,

Figur-Grund-Umkehrungen als Indikatoren eines produktionsästhetischen Paradigmenwechsels.

Vokalkompositionen nach 1956, angefangen mit Karlheinz Stockhausens Gesang der Jünglinge, erproben eine "Integration von Sprache und Musik im Parameter Klangfarbe" (Werner Klüppelholz).

Während beim traditionellen Vertonungsmodell das Auskomponieren des vokalischen Lautbereichs eines Textes, die rhythmische Deklamation und Melodieführung dem – von Elmar Budde ontisch als invariant vorausgesetzten – "Sprechtonfall der zugrunde liegenden Gedichte" folge, woraus eine emphatische Überhöhung z. B. einer Gedichtvorlage durch die musikalische Diktion resultiert, wird mit Arnold Schönberg auf einen Text kein traditionelles Vertonungsmodell mit "normativ-verbindlichen Vermittlungskategorien" mehr appliziert.

Für Herbert Eimert weicht in der seriellen und elektronischen Musik das "alte Problem" der Wahrnehmungshierarchie, "ob das Wort oder ob der Ton dominiert, der mikrologischen Auffassung, daß isolierte Satzteile, Worte und einzelne, gesprochene Buchstaben in einer neuen, akustisch-phonetischen Ordnung zusammengefaßt werden und kompositorisch sinnvoll "Klangstruktur" bilden können" – ein ganz der Geschichte der Lautpoesie entsprechendes ästhetisches Verständnis.

Einen generellen Unterschied zwischen traditionellen Wortvertonungen (Pierre Boulez zufolge "Lektüre mit Musik") und Kompositionen mit Sprachmaterial in der seriellen Musik markiert Hans Günter Tillmann durch die Feststellung, dass in jener die Musik unabhängig von einem immer noch veränderbaren oder sogar austauschbaren Text existiere, während in letztgenannter die Sprache "als Klangmaterial genommen und als solche in die Organisation eines Stückes integriert" sei. Diese Differenzqualität lässt sich auch konstatieren sowohl für die akustischen Genres der "Literatur" (z. B. den sonorisierten Gedichten Paul de Vrees) wie für Sprachmaterial integrierende Kompositionen im Bereich der "Musique concrète" als auch z. B. für die computergenerierte Musikinstallation Talkmaster's Choice von Klarenz Barlow oder Trevor Wisharts VOX-Zyklus (1990), der insgesamt als eine Art ‚Programm-Musik' bezeichnet werden kann, und sein aus musikalischen Transformationen der menschlichen Stimme bzw. ausgewählter, vom Autor selbst realisierter Artikulationen komponiertes Computerstück Tongues of Fire (1994).

Im Sinne der binären Formel "klangästhetischer Aspekt" = musikalischer Aspekt - begrifflich-"semantischer Aspekt" = sprachlicher Aspekt bedeutet für Koenig wie z. B. für Stockhausen die graduierbare Desemantisierung von Sprache eine mit dieser einhergehende Musikalisierung sprachlichen Materials. Wenn Sprache sich also von ihrer klangsinnlichen Seite her als Musik auffassen lässt, bleibt zu fragen, unter welchem musikalischen Gesichtspunkt jedes Sprechen gehört werden kann und nach welchen intersubjektivierbaren Kriterien.

Rekurs "Lautpoesie"

Lautpoesie/-musik ist ein Genre der akustischen Kunst im intermedialen Grenzbereich von Poesie und Musik. Insbesondere nach 1945 werden von den unterschiedlichen Ausformungen dieses Genres alle an artikulatorischen Prozessen beteiligten Sprechorgane und -werkzeuge und der Atemapparat stimmlich-kompositorisch funktionalisiert und so das gesamte menschliche Klang- und Geräuschpotential erfahrbar gemacht.

Die Stimme rückt in den produktions- wie rezeptionsästhetischen Mittelpunkt. Dass die lautpoetisch bzw. lautmusikalisch verwendete Stimme wie z.B. bei den "extended vocal technics" erprobenden Stimmkünstlerlnnen Joan La Barbara, Isabeella Beumer, Diamanda Galas, Brenda Hutchinson, Fßtima Miranda, Phil Minton und Meredith Monk vom ausgebildeten (experimentellen) Gesang herkommt, ist eher die Ausnahme.

Für die verschiedenartig inszenierte Lautartikulationskunst sind in der Wahrnehmungshierarchie instabile Beziehungen u.a. von sprachlichen und stimmlichen Merkmalen oder allgemein von Laut und Stimme konstitutiv.

Lautpoesie, die auch als Wiederentdeckung oraler und ethnopoetischer Traditionen gilt, bildet sich auf der Grundlage von akustisch realisierten zeichenkodierten Texten (alphabetische Buchstabenkombinatorik, phonetische Lautschrift, typographisch-"optophonetische" Notation, graphisch-ikonische Partituren mit z. T. privatkodifizierten Schriftzeichen, musikalische Notation), deskriptiven Notationen oder nicht mehr ohne weiteres phonographisch zu (re)notierenden spontanen Artikulationen. Lautgedichte sind auditive Irritationsexperimente, die von der untersten Einheitenebene eines Einzellauts bis zu einem hierarchisch substrukturierten, mit den Inventaren von Syntax, Semantik und Prosodik beschreibbaren Textganzen klangliche Eigenschaften von Sprachlauten und Stimmenmerkmalen abtasten. Lautgedichte mit ihrer ausdrucksorientierten, häufig emotionsbesetzten "artikulatorischen Gestik" (Gerhard Rühm) lassen dabei oft den Höreindruck einer Nachahmung von Gestik und Artikulationsfluss realer Sprachen entstehen. Grundsätzlich kann man drei verschiedene Formen von Lautgedichten unterscheiden: reine Echtzeit-Stücke, Live-Performances in Kombination mit präfabriziertem Ton- oder Bildmaterial oder akustischen bzw. optischen Reproduktionsgeräten und reine Studiozeit-Stücke. Zum ersten Mal belegt ist der Begriff Lautgedicht bei Franz Richard Behrens. Eine erste poetologische Ausformulierung erfährt er bei Paul Scheerbart und Christian Morgenstern. Systematisch erprobt wird das "Lautgedicht" im russischen und italienischen Futurismus und im Dadaismus. Nach 1945 geht die Bezeichnung "Lautgedicht" in dem umfassenderen Begriff der "phonetischen" oder "Laut-Poesie" ("sound poetry", "poesie sonore", "poesia sonora") auf. Zugleich differenziert er sich durch das Aufkommen neuer Medien und Sprachverarbeitungstechniken wie z.B. Tonband, Vocoder, Synthesizer, Computer, Video, Schnitt und Überlagerung verschiedener Signale bzw. Spuren.

Lautpoesie als stimmliche Performance und "Multimedia"-Kunstform konstituiert sich aus musikalischen, tänzerischen, performativen und visuellen Elementen und ist Bestandteil der meisten avantgardistischen und experimentellen Strömungen.

Paradigmenwechsel der Lautmusik

Der Ultra-Lettrismus Jean-Louis Brau: Instrumentation verbale, François Dufrêne: Crirythmes, Gil J. Wolman: Mégapneumes erprobt ab 1953 in seinem extensiven Spiel mit nonverbal-paralinguistischen Signalen (z.B. Schnalzen, Räuspern, Husten, Schluchzen, Wimmern, Stöhnen, Lachen, Lallen, Hecheln, Gurgeln, Kreischen), seinen "unartikulierten" Schreien und Atemsequenzen bis hin zum Schnarchen und zu Speichelgeräuschen die physisch-existentiellen Voraussetzungen von Artikulationen. Er vollzieht hiermit einen radikalen Paradigmenwechsel in der Geschichte der Lautpoesie und -musik, der sich überblickshaft beschreiben lässt als:

Entgrenzung des kodierten und somit restringierten Zeichenrepertoires durch eine Transformation der Buchstabenverschriftung in eine akustische Notation der Stimme.

"Repertoire" des Ultra-Lettrismus: das "total sound-producing potential of man", das dann jedoch kein Repertoire im Benseschen Sinne einer Selektion diskreter, distinktiver und unteilbarer Einheiten mehr ist.

Paradigmenwechsel; an die Stelle einer z. T. von mehreren Sprechern (Solo – Chor) akustisch realisierten "Partitur" tritt spontanes Artikulieren ("cri automatique") eines einzelnen Sprechers (des Autors), das u. a. durch mnemotechnisch reproduzierte Artikulationsmuster sowie durch die "Bewußtwerdung der kinästhetischen Rückkopplung der Sprachorgane" und der auditiven Rückkopplung (Selbstaffizierung) während des Artikulationsvorganges gesteuert wird. Die Stimme als zentraler Bestandteil von phonetischer bzw. Laut-Poesie tritt in den Vordergrund des produktions- wie rezeptionsästhetischen Interesses.

Extensives Spiel mit "An-‚ und "Abglitt", Glottisverschluß, nonverbal-paralinguistischen Signalen (z. B. Räuspern, Husten, Schluchzen, Wimmern, Stöhnen), stilisiert-emotionalem oder automatisiert-emotionalem oder rhythmisch-repetitiv strukturiertem Ein- und Ausatmen, stimmdynamischen Kontrasten (Flüstern, Schreien) in Artikulationskontinua.

Paradigmenwechsel durch Medienwechsel (Instrumentalisierung des Tonbandgerätes (zunächst im Homerecordingverfahren); zunächst nur simplifizierte Anwendung der vom Tonbandgerät bereitgestellten Techniken wie z. B. Überlagerung von Spuren, wobei hier eine Komplexitätssteigerung – Wolman (keine Überlagerungen/Collagen) – Dufrêne (Überlagerungen, Collagen, Bandgeschwindigkeitsveränderungen, Einsatz von Stereo-Panoramaeffekten) – Brau (Überlagerungen, Collagen, z. T. exzessive Geschwindigkeitsmanipulationen, Einsatz von Echo, Reverslaufen des Tonbandes) – zu beobachten ist.

Demonstration von Sprachwerdung als phonetische Dekomposition (Dufrêne: U 47, eine akustisch-bruitistische Hommage an das gleichnamige Mikrophon). Während der gesamten Aufnahme wurde das Mikrophon ganz vorne an den Lippen positioniert, so dass auch Speichel- und sonstige artikulatorische Begleitgeräusche zu hören sind, die bei einem konventionalisierten Umgang mit dem Aufnahmemedium, z. B. bei der Tonträgerproduktion eines 'klassischen' Gesangsstückes möglichst unterdrückt oder im nachhinein herausgefiltert würden. In Dieter Schnebels körpergestischer Vokalkomposition An-Sätze. Für Selbst- und Mitlaute nebst Kopfbewegungen (8'03'') wechseln vokalisenartige und lautgestische Sprechgesangs-Sequenzen mit Phasen "komponierten" Atems. Die finale Pointe des Stückes bildet der deutlich artikulierte Satz "Ich rede bereits. Wir sollten enden".

Einbeziehung von Vorgefertigtem und Heterogenem: Soundcollagen auch durch Überlagerung von Lautartikulationen mit nonverbalen Schallquellen wie z. B. Ausschnitten aus Musikstücken 'klassische' Musik (Dufrêne), Jazz (Brau)

In dieser Tradition (ultra)lettristischer Lautpoesie steht auch Gérard Philippe Broutin (geb. 1948), seit 1968 Mitglied der von Isidore Isou begründeten lettristischen Bewegung.

Stimme, Maschine

Die Aufhebung der Tonalität zu Beginn des Jahrhunderts bedingt u.a. den Einbezug des gesamten Lautbereichs der Sprache in die Musik, die lautliche Materialseite der Sprache wird "zum eigentlichen Agens des Komponierens". Sprechen als Tätigkeit und "das Erzeugen und Von-sich-Geben von Lauten" (Elmar Budde) werden als ein musikalischer Prozess begriffen.

Die Sprach- und insbesondere Vokalforschung stellte elektroakustische Analyse- und Syntheseverfahren bereit, auf die Komponisten elektronischer Musik und im Bereich der Elektrotechnik arbeitende Akustiker experimentell rekurrieren konnten – und von denen auch Lautpoeten profitierten.

Für Hörstücke im Bereich von Lautpoesie/Lautmusik und Vokalkomposition lässt sich im allgemeinen eine analoge Sprach- bzw. Stimmenverwendung konstatieren, wobei die Radikalität der artikulatorischen Entgrenzung in Richtung auf das "total sound producing potential of man" innerhalb der ihrerseits zumeist komplexen elaborierten Sprach- und Stimmenverwendungs-Zusammenhänge der Vokal- bzw. Lautkompositionen nach 1956 nicht in gleichem Maße mitvollzogen wurde wie in den Artikulationsexperimenten der Lautpoesie. Dies mag zum einen durch die "historische Bürde" der Gesangsstimme, zum anderen durch notationstechnische Restriktionen sowie Vorgaben dramaturgischer Konzepte mitbedingt sein.

Intonations- und Lautgesten z.B., die im traditionellen musikalischen Verwendungszusammenhang von Stimme (und Sprache) als Hintergrund gehört werden, sind in den genannten Lautkompositionen figurbildend funktionalisiert.

Im (sprech-)handlungsbezogenen "transzendentalen" Musiktheater (Dieter Schnebel), "anti-opernhaften" "Mimodrama" (György Ligeti: Aventures) oder artikulatorischen "Stimmentheater" (Trevor Wishart, Vox 4 (1987)) ist die (para-semantische) Besetzung der verschiedenen Artikulationsformen und prosodischen Merkmale der Stimme – die "Semantik der prosodischen Merkmale" (Fonagy, 1964) – als bewusst, d. h. auch stilisiert gestaltete wahrzunehmen. Von hier aus ließen sich auch Kriterien für "Fiktionalität" u. a. stimmlich-artikulatorisch inszenierter, handlungssituativer Kontexte (in Vokal- und Sprachkompositionen) in Abgrenzung zu z. T. selbstexperimentellen Hörstücken (u. a. Carlfriedrich Claus) entwickeln. Durch Raoul Hausmann erfolgte die Funktionalisierung lautgestischer intonatorischer und auch klangfarblicher Schemata für artikulatorische Prozesse im Bereich der phonetischen Poesie indes schon vor 1945 und wurde nach 1945 u.a. von Carlfriedrich Claus und François Dufrêne in zuvor nicht gehörte, affektive Grenzbereiche getrieben.

Nicht zuletzt die ästhetische Instrumentalisierung und Funktionalisierung neuer (elektroakustischer bzw. elektronischer) Medien revolutionierte den zuvor bereits an den Rändern aufgeweichten Literatur- und Musikbegriff, zu deren Technisierung und Entgrenzung sie maßgeblich beigetragen haben.

Die auf Tonband verschriftete Stimme als akustische Notation hat der "Akustischen Kunst" neue Möglichkeiten der stimmlichen Entäußerung eröffnet und eine Reihe von neuen Genres entstehen lassen. "Verwunderlich genug", stellt der englische konkrete und Laut-Poet Bob Cobbing (geb. 1920) diesbezüglich fest,

"die Erfindung des Tonbandgerätes hat dem Dichter seine Stimme zurückgegeben. Denn dadurch, daß sie ihren Stimmen auf dem Tonbandgerät zuhören, mit seinen Möglichkeiten zu verstärken, zu verlangsamen und stimmliche Vibrationen zu beschleunigen, sind die Dichter befähigt worden, ihre stimmlichen Mittel zu analysieren und infolgedessen gewaltig zu verbessern. Wo das Tonbandgerät die Richtung angibt, kann die menschliche Stimme folgen."

Bei Henri Chopin, der seine "poésie sonore" (ab 1957) wie auch die Ultra-Lettristen ohne ausgearbeitete Partitur direkt auf Tonband "notiert", lässt sich beobachten, wie stimmlich-körperliche und elektro-akustische Eigenanteile durch die Montagetechnik der mehrfachen Überlagerung einzelner Tonbandspuren und die "Verschaltung" von Maschine und Körper – Chopin nahm Geräusche von Herz, Lunge, Bronchien etc. auf und verarbeitete sie – bzw. Stimme nicht mehr so ohne weiteres auseinander zu hören sind.

Der Einsatz von Elektronik im Bereich von Vokalkomposition und Lautpoesie/-musik hat(te) zur Folge, dass Originalaufnahmen von Sprache mittels technischer Klangmodulation so verfremdet werden können, dass "nur der Tonfall, die Sprachgeste, gleichsam die Hüllkurve von Sprache erkennbar bleibt und als Bedeutungsträger fungiert" (Peter Andraschke, 1979). Beispielhaft können hier die Hörstücke der schwedischen Text-Sound-Komponisten angeführt werden (Lars-Gunnnar Bodin, Stan Hanson, Bengt Emil Johnson u.a.), die diese Ästhetik radikalisierten. Bei Josef Anton Riedls Tonbandstücken mit Sprache findet sich die Technik, durch Anschneiden von Sprachlauten ihre Hüllkurve zu zerstören, wodurch die Tendenz zur Gestaltergänzung dadurch, dass der Kontext der Laute z. T. nicht mehr wiederzuerkennen ist, frustriert wird.

Elektronik kann kompositorisch als vermittelndes "Interface" zwischen Sprach-, Instrumental- und elektronischen Klängen und Geräuschen eingesetzt werden, wobei aufgrund seines reicheren Frequenzspektrums und den mit diesem gegebenen größeren Transformationsmöglichkeiten der konsonantische Lautbereich von besonderem kompositorischen Interesse ist.

Als technische Verfahren, die für Hörstücke im Bereich von "Tapepoesie" ("poésie sonore", "text-sound composition" etc.), "Musique concrète" und Sprache elektronisch verarbeitenden oder synthetisch erzeugenden Vokalkompositionen (wie z.B. Luciano Berios phonetisch-elektronisches Stück Thema (Ommagio a Joyce)) gleichermaßen konstitutiv sind, können u.a. genannt werden Schnitt, Blende, Montage, Überlagerung, Veränderung der Abspielgeschwindigkeit des Tonbandes, revers-Abspielen des Tonbandes, Spiel mit Stereopositionen (z.B. Panoramaeffekte). Franz Mon zufolge sind mit den "Möglichkeiten der Speicherung, Bearbeitung, raum- und zeitunabhängigen Verbreitung, die Ton- und Filmband anbieten, [...] beide Bereiche, der visuelle und der sonore, textfähig geworden in schriftanalogem Sinn. Schnitt, Blende, Montage usw. erlauben es, mit einem Film- oder Tonband wie mit einem Schrifttext umzugehen".

Nach Maurach münden die Möglichkeiten "sequentieller und simultaner Montage, der 'Raum'komposition' mithilfe des Stereo, der Erweiterung und Veränderung der menschlichen Stimme durch auf natürliche Weise nicht artikulierbare Klangkontinua und Extremlagen und durch künstliche Dynamisierung konstitutioneller Stimm-Merkmale [...] schließlich in der Übernahme musikalischer Mittel zur Erzeugung relevanter Figur-Grund-Kontraste".

Als Verschriftungsmaschinen wäre das gesamte Arsenal der heute verfügbaren Instrumentarien einzubegreifen, wie u. a. Tonbandgerät, Voder, Vocoder, Sonovox; Kunstkopf, Stereophonie, Sequenzer, Synthesizer, Computer, Sampler, Synthesizer, Hallgeräte, Mehrspurtechnik, Mischpult. Hinsichtlich des Computers als zeitgenössische "High-Tech"-Errungenschaft und seines Einsatzes als Musikinstrument kann paradigmatisch Klarenz Barlows Talkmaster's Choice stehen. Der Komponist kommentiert sein immer nur als Variation zu realisierendes Stück wie folgt:

"Talkmaster's Choice ist eine Computer-Musikinstallation, die Sprache verarbeitet. Nach einem genauen Ablaufplan werden über die Dauer einer Viertelstunde anfangs live eingesprochene Worte in stets neukombinierten Folgen wiedergegeben, erst in größeren Zusammenhängen, später in immer kürzer werdenden Floskeln, so dass allmählich rhythmische Ketten von Konsonanten und Vokalen in elektronisch anmutende Klänge übergehen, deren menschlicher Ursprung ihnen nicht mehr anzumerken ist."

Als ästhetisches Ergebnis werden sprachliche Artikulationen in eine perkussive Geräuschkette transformiert. Beispielhafte Modelle von Sprache-Musik-Transformationen (Sprachmodulation, elektronische bzw. computerprogramm-gestützte Verarbeitung von gesprochener Sprache etc.) sind auch Charles Dodges Speech songs und Alvin Luciers I am sitting in a room.

Verständlich?

Verständlich? Stimme, Sprechen, Artikulieren, Bewusstsein. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung

Auch mit dem komplexen Apparat "Verstehen" bzw. dessen Verhinderung kann kompositorisch gespielt werden. Stockhausen legte Gesang der Jünglinge eine Gradation von sieben Verständlichkeitsstufen zu Grunde:

nicht genau verständlich (weit entfernt im geschlossenen Raum);

nicht verständlich (große Entfernung im offenen Raum);

kaum verständlich (Zu- und wieder Abnahme der Lautstärke sowie räumliche Näherung in der Mitte des Komplexes);

verständlicher (räumlich nahe mit zunehmender Lautstärke);

verständlich (langsam und deutliches Singen);

ganz wenig verständlich (vielfältige Silben- und Wortpermutationen);

fast verständlich (großer halliger Raum, Einzelstimme).

Stockhausens Verständlichkeits-Parameter ließen sich – ebenso wie analoge Beispiele aus dem Bereich der Lautpoesie/-musik – gestalttheoretisch u.a. über die Tendenz zur Gestaltergänzung "unvollständiger Wahrnehmungseindrücke" (Maurach) beschreiben.

Der "motot theory of speech perception" (Liberman) zufolge wird die "Wahrnehmung von Sprache [...] nicht nur durch die akustische Information einer sprachlichen Äußerung erreicht, sondern auch durch die mit dem akustischen Reiz parallel sich vollziehende Dekodierung (durch den Hörer) der Artikulationsbewegungen des Sprechers. Der Hörer fühlt gleichsam bei sich selbst, wie sich die Artikulatoren des Sprechers bewegen".

Wolmans Mégapneumes wie auch die Crirythmes Dufrênes oder die Instrumentations verbales Braus können als ästhetische Demonstration der "motot theory of speech perception" gehört werden, reduziert sich doch hier die ‚akustische Information' der sprachlichen Äußerungen bei weitgehender Ausblendung verbalsemantischer Bestandteile nicht nur auf überwiegend nonverbal-paralinguistische Signale, sondern wird darüber hinaus als ein Novum in der Geschichte der Lautpoesie ein kontinuierlich-exzessives Spiel mit den Bewegungen und Bewegungsgrenzen der Artikulatoren bzw. der Phonationsstellungen ästhetisch dergestalt instrumentalisiert, dass die prozessualen Funktionsweisen des Artikulationsapparates selbst akustisch "thematisiert" werden – Dieter Schnebel kommt bei ähnlicher Aufgabenstellung zu anderen ästhetischen Lösungen.

Steuerungsmoment auch der Selbstwahrnehmung und der Sequenzierung der megapneumatischen Improvisationen während des Artikulierens war möglicherweise eine psychisch kontrollierte Gradation von körperlichen Anstrengungssignalen wie z. B. Heiserkeit, plötzliches Abreißen der Stimme im Falsettbereich oder auch momentane Atemnot. Je nach Erreichen einer Anstrengungskulmination z. B. bei Erschöpfung des momentanen Atemvolumens oder Beanspruchung des Artikulationsapparates bis zur Funktionsstörung folgte – analog zu sportlichen Aktivitäten – eine Rekreationsphase. In Ralentissez les cadences wechselt stoßweises, vokalgefärbtes Ausatmen unperiodisch mit kurzen Sequenzen von geknarrten "Atemflächen" ab. Erschöpfungsmomente als Grenzsignale initiieren möglicherweise ein spontanes Wechseln der Artikulatorenstellungen sowie der Artikulationsgestik. Eine vokalgefärbte Schreipassage wirkt wie eine befreiende Entladung der sprichwörtlich aufgestauten Atem- und Artikulationsenergien. Nicht-naturalistische Husten- und Würgegeräusche, wobei ein mimetisches Restmoment nicht gänzlich zu unterschlagen ist, bilden als korrektive Handlung des ‚antinormativen' Gebrauchs der Sprechorgane das Finale des Stückes.

Jean-Louis Braus akustische Collage Turn Back Nightingale (1972) ist von den ultra-lettristischen Stücken in der physischen Aufwendung und der Stimmverwendung in affektiven Grenzbereichen das radikalste Beispiel einer aktionistischen Entäußerung und antizipiert als dynamisierte Schrei'installation' Stimmverwendungspraktiken der Ende 1975 in Erscheinung tretenden Punkmusik.

"Unzählige Ordnungen möglicher stimmlicher Beziehungen scheint es zu geben", so die australische Sound-Performerin, Medienkünstlerin und Autorin Amanda Stewart (geb. 1959). Und weiter: "Jeder Äußerungsbereich berührt die verschiedenen Arten und Potentiale der menschlichen Gesellschaft, indem er ungewöhnliche Arten des Zuhörens und des Bewusstseins hervorruft. In gewissem Sinne ist die Stimme Bewusstsein und somit das Unbewusste der Sprache und Kultur – genau wie Mythen als das Unbewusste der Geschichte angesehen werden können. Die endlosen Muster verbaler Rede, nonverbaler stimmlicher Systeme, Artikulationen und Klangfarben stellen Körper, Gedanken und Wahrnehmung selbst in Frage – und rufen sie ins Leben. Zugleich wurde die Vorstellung davon, was Bedeutung und Bewusstsein sind, einem grundlegenden Wandel unterzogen".

Ihre Beschäftigung mit Linguistiken und "oralen Grammatiken" ließen Stewart eine Poesie und vokale Performance entwickeln, die philosophische und linguistische Analysen mit "extented vocal techniques" kombinieren und eine spezifische Form von linguistischer Musik hervorbringen.

Unter Verwendung dramaturgisch eingesetzter Elektroakustik verbindet Stewart verbalsemantisch-narrative Äußerungseinheiten, paralinguistische und sonstige affektive Signale sowie u. a. auch die zitathaft eingesetzte Singstimme zu einer Art stereophoner Choreographie ihrer eigenen, vervielfachten Stimme.

Die Grenzauslotung des menschlichen Stimmapparates scheint ebenso wenig erschöpft, wie alle Möglichkeiten der technischen Verarbeitung und instrumentalen Kontrastierung menschlicher Sprache und Stimme ausgereizt sind.