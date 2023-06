Die Enzyklopädie des Professor Glaçon ist ein Multimedia-Projekt des Komponisten François Sarhan. Ziel des Langzeitprojekts ist es, eine große Anzahl an Dokumenten, Kompositionen, Zeugnissen, Bildern, Büchern und Videos zu präsentieren, die vorgeben, eine Art von Enzyklopädie zu bilden. Alle diese Dokumente präsentieren erfundene Fakten, Tiere, Musiker usw. Die Musik hat entweder die Gestalt eines "objet trouvé" oder ist komponiert (Für das Projekt in den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen wurden alle Stücke komponiert.). Die visuelle Ebene besteht aus einer Kombination von Collagen und Videos. Der Collage kommt im Enzyklopädie-Projekt erhebliche Bedeutung zu, da sie eine Art Sample des Imaginären darstellt, so wie eine Enzyklopädie eine Art Sampling der Welt und des Wissens verkörpert. Eine Sammlung mit Collagen ist eine interpretierte Welt, so wie es eine Enzyklopädie auch ist. Die Videos sind Stopp-Motion-Animationen, die auf dem visuellen Material der Collagen und Bücher beruhen.

Der Ursprung des Projekts basiert auf der folgenden surrealistischen Annahme: "Wahrheit liegt in der Imagination, nur die Imagination ist glaubwürdig. Wissen ist nur denkbar im Zusammenhang mit der Lektüre des Unterbewussten."

(Anatole Richer)

Die Elemente des Projekts, die in den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen gezeigt werden, sind sowohl Musiker, die in verschiedenen Räumen komponierte Musik spielen, als auch Videos, Collagen und kleine Musiktheaterstücke, die die Objekte des Museums transformieren. Das Publikum kann das Museum zu festgelegten Zeiten für 50 Minuten besuchen (siehe Einlasszeiten). Die musikalischen Ereignisse finden in vier verschiedenen Räumen statt: Paläontologie (Erste Ebene), Zoologie (Zweite Ebene) und Skulptur (Dritte Ebene). Empfohlen wird der Besuch des vierten Raums, der ohne klangliche Ereignisse die Bücher und Bilder der Enzyklopädie präsentiert.