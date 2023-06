Carlos Sandoval

"AntiLegos" ist ein in drei Abschnitte unterteiltes Stück, komponiert für vier verschiedene Raum/Zeit-"Offbeat"-Situationen (oder "AntiLegos"), die sich im Verlauf des Stückes allmählich anhäufen und überlagern. Das Stück handelt von Wahrnehmunsgsauflösung. Zur Erklärung: Die Firma Lego regt uns dazu an, neue Wahrnehmungsformen zu schaffen, ohne neue Bausteine zu verwenden… Schön, aber dieses Prinzip, nach einem Modellkatalog zu verfahren, hat seinen Preis: Wir müssen unsere Idee von Wirklichkeit vergröbern und uns niedrig aufgelöster, viereckiger Formen bedienen, die niemals den Bereich der Abstraktion erreichen. Mein Stück hingegen regt den Hörer diskret dazu an, mit einer hochauflösenden, semi-kontinuierlichen Realität "Lego" zu spielen. Sie, das Publikum, sind in puncto Wahrnehmungsauflösung einen logischen Schritt weiter. "AntiLegos" ist allen Bildhauern dieser Welt gewidmet, von 4000 vor bis 1400 nach Christus.

English

"AntiLegos" is a single piece divided in three sections and composed for four different time/space "offbeat" situations, (or "AntiLegos") which are slowly cumulated and overlapped along the piece. My piece is about Cognitive Resolution. I explain: The Lego company encourages us to create new perceptual forms without using new pieces... Nice, but this principle of sticking to the back catalogue has a price: we have to pixel our idea of reality and create low resolution, square forms, which never reach the realms of abstraction. My piece on the other hand modestly encourages listeners to freely "Lego" with higher-resolution, semi-continuous "reality". You, the audience, are the logical step further, in terms of cognitive resolution. "AntiLegos" is dedicated to all the sculptors in the world, between 4000 BC and 1400 AC.