Am Grabe | Aus der Ferne

Künstler

Stefan Fricke, geb. 1966 in Unna. Studium der Musikwissenschaft und Germanistik in Saarbrücken. Er ist Redaktionsleiter Neue Musik | Jazz | Klangkunst beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main und lehrt als Honorarprofessor an der Hochschule für Musik Mainz der Johannes Gutenberg Universität Mainz.

Alper Maral, geb. 1969 in Istanbul. Studium der Politik- und Sozialwissenschaften an der Universität Istanbul sowie Kompositionsstudium an der Ege-Universität in Izmir; 2010 folgte die musikologische Promotion. Der Multiinstrumentalist und Komponist Maral unterrichtet u. a. seit 2017 als Musikwissenschaftsprofessor an der Universität für Musik und schöne Künste Ankara.

Bildhauer

Anfertigung der Steinplatte: Tobias Feichtinger, Steinwerkstatt Feichtinger, Donaueschingen

amgrabe.de

Redaktion: Tobias Blank und Tilman Stamer, SWR Classic

Dank an:

Eberhard Bätza, Björn Gottstein, hans w. koch, Aram Khlief, Sigrid Konrad, Kerstin Rüllke, Stadt Donaueschingen.