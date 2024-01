Am Grabe | Aus der Ferne: Friedrich Cerha

Was war im Jahr 2023 in Bezug auf klassische Musik los? Es war das Jubiläumsjahr von Max Reger und Sergei Rachmaninow, denen zahlreiche Veranstaltungen gewidmet waren. Ebenfalls haben in den letzten Monaten Solidaritäts- und Versöhnungskonzerte viel Beachtung gefunden – sowohl für die Ukraine als auch für Israel. Was aber bleibt davon dauerhaft, was prägte 2023 am meisten? Albrecht Selge hat seine ganz eigene Antwort darauf gefunden.