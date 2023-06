Zimoun • Georges Aperghis • Vintage SWR Experimentalstudio

Die Neue Musik zieht wieder in Donaueschingen ein: Am Tag vor dem eigentlichen Festivalstart werden bereits zwei Klangskulpturen von Zimoun im Museum Art.Plus eröffnet. Mitglieder des IRCAM proben für die deutsche Erstaufführung von "Thinking Things" von Georges Aperghis am Samstag, während historische Instrumente des SWR Experimentalstudios aus Freiburg in der Erich-Kästner-Halle installiert werden. Ihnen ist ein komplettes Konzert gewidmet, für das unter anderem Marcus Schmickler das Werk "Sky Dice / Mapping the Studio" komponiert hat.