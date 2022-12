Donaueschinger Musiktage 2022

Neue Vocalsolisten Stuttgart

Gareth Davis (Bassklarinette)

Bernhard Lang:

Cheap Opera #3 "May" für 6 Stimmen, Bassklarinette und Playback, Video und Live-Loops (2021)

(Aufnahme vom 14. Oktober 2022 im Mozart-Saal der Donauhallen)

"Wir alle sind Menschen, wir führen Beziehungen, erleben Geburt, Krankheit und Tod, warum ist mein Leben mit Parkinson so anders, was gibt es darüber zu sagen? Sind meine Erfahrungen am Ende nicht universell?" In seinerCheap Opera #3arbeitet Bernhard Lang mit Texten und Zeichnungen der an Parkinson erkrankten Architektin und Schriftstellerin May Kooreman. Seine Komposition ist geprägt vom rhizomatischen Wandern durch den dokumentarischen Text. Im Zentrum steht die Reduktion auf das Wesentliche: Wahrnehmung, Identität, Tod und Leben.