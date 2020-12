Elaine Mitchener (Stimme und Gesamtkonzept)

MAM.manufaktur für aktuelle Musik

Jason Yarde:

THE PROBLEM WITH HUMANS

Volume 1 - An Overview From Under

für Stimme und Ensemble (2020) UA

Matana Roberts:

"Gasping for air considering your purpose Dissolving..."

für Stimme und Ensemble (2020) UA

Laure M. Hiendl:

White Radiance™

für Stimme, Ensemble und Elektronik (2020) UA

Tansy Davies:

The rule is love

A song cycle for contralto and chamber ensemble (2019) UA

George Lewis:

H. Narrans

für Stimme und Ensemble (2020) UA

Ein thematisch gebundenes Konzert spielte das Ensemble MAM in Donaueschingen. Die Stimmperformerin Elaine Mitchener hatte fünf Komponist*innen dazu eingeladen, auf Texte der Schriftstellerin Sylvia Wynter zu reagieren. Die 1928 geborene Jamaikanerin ist eine vielseitig interessierte Künstlerin und Denkerin. In ihrer Arbeit kombiniert sie literarische Prozesse mit Natur- und Geisteswissenschaften, mit Ökonomie, Psychoanalyse und Black Studies. Auf diese Weise entstehen Texte, die unter denkbar vielen Aspekten, eine zentrale Frage angehen: Was heißt Menschsein in einer postkolonialen Welt?