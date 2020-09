Hegel wurde vor 250 Jahren in Stuttgart geboren und gilt heute als wichtiger Vertreter des deutschen Idealismus. Er hat sich aber auch mit verschiedenen Kunstformen beschäftigt und die Musik in ein System der Künste eingeordnet. Hegel glaubte, der Mensch erkenne in der Musik vor allem sich selbst, so der Professor für Philosophie Daniel Martin Feige. Warum für Hegel die höchste Form der Musik im Gesang und der Melodie bestehe, erzählt Daniel Martin Feige im Gespräch. mehr...