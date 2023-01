Dmitrij Schostakowitsch: "Lady Macbeth von Mzsenk"

Oper in 4 Akten

Katerina Ismailova: Svetlana Sozdateleva

Sergej: Brandon Jovanovich

Zinovy Ismailov: Nikolai Schukoff

Boris Ismailov: John Relyea

Aksinya: Felicia Moore

Sonyetka: Maria Barakova

Sergeant: Alexey Shishlayev

Polizist: Yohan Yi

Wächter: Richard Bernstein

Der Schäbige: Rodell Rosel

Lehrer: Scott Scully

Müller: Jeonngcheol Cha

Priester: Goran Juric

Kutscher: Dustin Lucas

Hausknecht: Tyler Simpson

Erster Vorabeiter: Kurt Phinney

Zweiter Vorarbeiter: Patrick Miller

Dritter Vorarbeiter: Daniel Clark Smith

Betrunkener Gast: Stephen Paynter

Alter Zwangsarbeiter: Alexander Tsymbalyuk

Zwangsarbeiterin: Marcy Stonikas

Chor der Metropolitan Opera

Orchester der Metropolitan Opera

Leitung: Keri-Lynn Wilson

(Aufführung vom Herbst 2022 in der Metropolitan Opera in New York)

Mit seiner zweiten Oper "Lady Macbeth von Mzensk" gerät Dmitrij Schostakowitschs Leben in Gefahr. Diktator Stalin soll eine Aufführung der Oper 1936 besucht haben und höchstselbst einen Verriss in der Prawda geschrieben haben: "Chaos statt Musik!" Gewalt, Vergewaltigung, unerfüllte Sexualität, Zwangsarbeit - was in dieser krass realistischen Oper auf die Bühne kommt, war dem repressiven Sowjetsystem offenbar bestens vertraut, so dass es gleich verboten werden musste. Doch der Komponist hielt unbeirrt an seinem Meisterwerk fest und entschärft einiges in der Zweitfassung von 1956. Heute wird die herbere Urfassung gespielt, so auch in der Aufführung aus der Metropolitan Opera in New York.