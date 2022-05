Diversity trifft Romantik – das Signum Quartett mit Koapeng, Rainier, Schubert und Brahms

„Das ist schon wirklich atemberaubend hier.“ Die Arktis zieht nicht nur Wissenschaftler und Forscher an, sondern auch Künstler wie den Filmmusik-Komponisten Daniel Michael Kaiser. Er reist in die Arktis, um Aufnahmen von Klängen und Geräuschen dieser Region zu sammeln. Diese Aufnahmen sollen später in seinem Werk „White, Vanishing“ verarbeitet werden. Bevor es auf den Heimweg geht, berichtet Daniel Michael Kaiser in SWR2 über seine klanglichen Entdeckungen in der Arktis. mehr...