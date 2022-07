Die Vokalistin Lauren Newton

Von Julia Neupert

Mitte der 1970er-Jahre kam die in Oregon geborene Lauren Newton nach Deutschland. Die Amerikanerin studierte an der Stuttgarter Musikhochschule Klassischen Gesang, wechselte aber bald das Genre und etablierte sich in der europäischen Jazz- und Improvisationsszene. "Es ist mir ein Bedürfnis, kreativ mit meiner Stimme zu arbeiten". Newton hat für Bühne, Film und Hörspiel gearbeitet und gilt heute als Pionierin der vokalen Klangkunst. In diesem Jahr wird die Wahltübingerin mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg - Sonderpreis für ihr Lebenswerk geehrt.



Musikliste:

Ernst Jandl, Lauren Newton:

Etüde in F

Lauren Newton (Stimme)

Ernst Jandl, Lauren Newton:

Pi

Lauren Newton (Stimme)

Uli Scherer (Piano)

Ernst Jandl (Rezitation)

Benny Goodman, Jimmy Mundy, Charlie Christian:

Airmail Special

Ella Fitzgerald (Gesang)

Don Abney (Piano)

Wendell Marshall (Bass)

Jo Jones (Schlagzeug)

Arthur Hamilton:

Cry me a River

Vienna Art Orchestra

Leitung: Mathias Rüegg

Alexander Aljabiew:

Die Nachtigall

Sylvia Geszty (Sopran)

Dresdner Philharmonie

Leitung: Heinz Rögner

Aki Takase, Lauren Newton:

Das scheint mir wichtig

Aki Takase (Piano)

Lauren Newton (Stimme)

Lauren Newton, Park Je Chun:

Souls Lament

Lauren Newton (Stimme)

Park Je Chun (Perkussion)

Joëlle Léandre, Lauren Newton:

Conversation VI

Joëlle Léandre (Kontrabass)

Lauren Newton (Stimme)

Bobby McFerrin:

Spiral Dance

Bobby McFerrin (Stimme)

Lauren Newton (Stimme)

Sebastian Strinning, Emanuel Künzi, Lauren Newton:

Knack

Blindflug

Sebastian Strinning (Bassklarinette)

Emanuel Künzi (Schlagzeug)

Lauren Newton (Stimme)

Lauren Newton, Fritz Hauser:

Black Sun

Lauren Newton (Stimme)

Fritz Hauser (Perkussion)

Lauren Newton:

Nowhere

Lauren Newton (Stimme)