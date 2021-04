Auf den 11. Mai haben sich 1.500 Berliner Grundschüler gefreut. Sie hätten mit den „Vokalhelden“, einem Educationprojekt der Berliner Philharmoniker, live in der Philharmonie Kinderlieder aus aller Welt gesungen. Auch ein Muttertagslied der Roma wäre dabei gewesen. Doch in Zeiten von Corona ist ein Livekonzert in der Berliner Philharmonie mit so vielen Mitwirkenden undenkbar.

Das Konzert der Vokalhelden wird jetzt aufgezeichnet, bei den Sängern zu Hause, und anschließend ins Netz gestellt. Maria Ossowski berichtet von dem Konzert der Vokalhelden, das jetzt bei den Sängern zu Hause aufgezeichnet und anschließend ins Netz gestellt wird.

