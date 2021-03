„Die Musiker*innen und Mitarbeitenden der Philharmonie Luxemburg wohnen in vier verschiedenen Ländern“, sagt Chefdramaturgin Lydia Rilling in SWR2. Durch die Corona-Krise werde das europäische Miteinander auf eine Probe gestellt. In normalen Zeiten pendeln aus den angrenzenden Ländern Deutschland, Belgien und Frankreich um die Rund 200.000 Menschen pendeln aus den angrenzenden Ländern Deutschland, Belgien und Frankreich in normalen Zeiten täglich in das kleine Land. mehr...