Von Antonia Ronnewinkel

Immer wieder wird Marlis Petersen zur "Sängerin des Jahres" gewählt. Weltweit sorgt sie für Sternstunden in Koloratursopran, Seelenausdruck und Bühnenpräsenz. "Lulu" von Alban Berg ist ihre Paraderolle. Jede neue Partie setzt neue Maßstäbe. Menschliches Erleben soll die Musik durchdringen. So wie Marlis Petersen selbst Freiheit beim Motorradfahren erlebt, Erde und Licht im griechischen Olivenhain oder Spiritualität in der Natur und im Kunstlied. Antonia Ronnewinkel spricht mit der Sängerin über ihr reichhaltiges Repertoire von Barock bis Neuzeit und über den Mut zum Menschsein in der Musik.