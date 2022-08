per Mail teilen

In der Neuproduktion von Antonín Dvořáks "Rusalka" an der Staatsoper Stuttgart brilliert die Sopranistin Esther Dierkes derzeit in der Titelpartie. Seit 2017 ist sie Ensemblemitglied der Staatsoper Stuttgart.

Die junge Sängerin kann auf eine langjährige Karriere zurückblicken, bei der sie bereits im zarten Alter von 16 Jahren erste Wettbewerbspreise erhielt. Und sie ist sogar Weltmeisterin im Einradfahren.

