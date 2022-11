Die Sepharden

Sepharad, "Land des äußersten Westens", heißt es in der Bibel, gemeint ist da noch Kleinasien. Aber schon bald werden die Bewohner von Sepharad, die sephardischen Juden in alle Winde verstreut. Die meisten nach Spanien, und erleben da ein wechselhaftes Schicksal. Furcht und Angst weichen einer Zeit des Glücks im mittelalterlichen Al-Andalus, bis die Reconquista sie dann endgültig vertreibt. Sprache, Literatur, Musik und Bräuche der Sepharden entwickeln und verändern sich im Exil. Was ihnen bleibt, ist ihre jüdische Identität, ihre jüdische Sicht auf die Welt und der Einfluss Spaniens, des Landes, das sie so lange geprägt hat.