Die Programmhighlights des diesjährigen ARD Radiofestivals

Am 9. Juli beginnt das ARD Radiofestival. 70 Sommerabende stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen von Konzerten, Lesungen, Opern, Kabarett und Gesprächen. Diese besondere Bühne für die Vielfalt der kulturellen Angebote ist in Zusammenarbeit mit allen kooperierenden ARD-Anstalten entstanden.

Übertragen wird das Programm in den Kulturwellen der ARD. Präsentiert von MDR KULTUR und MDR Klassik aus dem Funkhaus in Halle an der Saale. Ole Steffen mit einem Ausblick auf einige Highlights des Festivals.

Alle ARD Radiofestival-Sendungen können Sie selbstverständlich auch in der SWR2 App hören.