Die Pest in der Musik

In Zwei Begehungen durchschreitet der Frankfurter Komponist Robin Hoffmann filternd akustische Situationen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: In der ersten sind es hunderte von Musikbegeisterten, die gleichzeitig auf die in den Messehallen ausgestellten Instrumente eindreschen und ein riesiges Orchester formieren - je nach Hörort in unterschiedlichen Besetzungen und Dichtegraden. In der zweiten ist es das Naturidyll der Lüneburger Heide: Vogelstimmen, Quellenmurmeln und das Spiel des Windes in Kiefernwäldern und Heidekraut. mehr...