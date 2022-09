Die Operndiva – Ein selbstgemachtes Phänomen (4/5) Leontyne Price und Jessye Norman

Eine herausragende Sängerin ist eine Operndiva. Keine Frage. Aber gehört zum Diventum, zum "göttlich sein" nicht noch viel mehr, als eine gute Stimme? Mit der SWR2 Musikstunde zum Thema: "Die Operndiva - ein selbstgemachtes Phänomen" rücken wir der Diva auf die Pelle: Was macht sie aus, was steckt dahinter und wer hat sich das ausgedacht? Zwei Kämpferinnen für Gleichberechtigung, die beiden Diven aus den amerikanischen Südstaaten, Leontyne Price und Jessye Norman.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Giacomo Puccini:

Vissi d'arte, Arie der Tosca aus Tosca

Leontyne Price (Sopran)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan



George Gershwin:

Ausschnitt aus Porgy and Bess, Orchesterfassung

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Kurt Masur



Giuseppe Verdi:

O terra, addio (4. Akt, Finale) aus: Aida, Oper

Leontyne Price (Sopran)

Jon Vickers (Tenor)

Rita Gorr (Mezzosopran)

Coro del Teatro dell'Opera

Orchestra del Teatro dell'Opera

Leitung: Georg Solti



Giuseppe Verdi:

Arie der Leonora aus Il Trovatore

Leontyne Price (Sopran)

Orchestra del Teatro dell' Opera di Roma

Leitung: Arturo Basile



Samuel Barber:

Adagio For Strings op. 11

Philadelphia Orchestra

Leitung: Eugene Ormandy

Richard Wagner:

Dich, teure Halle, grüß ich wieder, Arie der Elisabeth (2. Aufzug) aus: Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg

Jessye Norman (Sopran)

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Klaus Tennstedt



Gabriel Fauré:

Souvenirs de Bayreuth o. op. (Erinnerungen an Bayreuth)

Eric Le Sage, Alexandre Tharaud (Klavier)



Richard Strauss:

Beim Schlafengehen (Nr. 3) aus 4 letzte Lieder o. op. AV 150

Jessye Norman (Sopran)

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Kurt Masur



Jerome Kern:

I'm old fashioned, You were never lovelier (Filmmusical)

Jessye Norman (Sopran)

Boston Pops Orchestra

Leitung: John Williams

SWR2 Musikstunde vom 22.9.2022 | Die Operndiva – Ein selbstgemachtes Phänomen (4/5)

Mehr zur Sendung