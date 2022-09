Die Operndiva- Ein selbstgemachtes Phänomen (3/5) Maria Malibran und Adelina Patti

Ein einsames lyrisches Ich, das durch eine Winterlandschaft wandert und dort seinen Sehnsuchtsgefühlen nach der verlassenen Geliebten erliegt. Das ist so ungefähr das, was in Franz Schuberts berühmtem Liederzyklus „Winterreise“ passiert. Für das diesjährige Beethovenfest in Bonn hat sich der isländische Tenor Benedikt Kristjánsson nun damit etwas Besonderes vorgenommen: er wollte den Zyklus 24 Stunden am Stück singen – zweimal komplett mit Klavier und den Rest ohne. Dabei sollte es etwa 10 Kilometer singend zu Fuß am Rhein entlang von einem Veranstaltungsort zum anderen gehen. mehr...