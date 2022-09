Die Operndiva – Ein selbstgemachtes Phänomen (2/5) Senesino und Farinelli

Eine herausragende Sängerin ist eine Operndiva. Keine Frage. Aber gehört zum Diventum, zum "göttlich sein" nicht noch viel mehr, als eine gute Stimme? Mit der SWR2 Musikstunde zum Thema: "Die Operndiva - ein selbstgemachtes Phänomen" rücken wir der Diva auf die Pelle: Was macht sie aus, was steckt dahinter und wer hat sich das ausgedacht? Von Italien aus erobern die beiden Kastraten Senesino und Farinelli die Opernbühnen.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Nicola Porpora:

Alto Giove, Arie des Acis aus: Polifemo, Oper

Derek Lee Ragin (Countertenor)

Ewa Mallas-Godlewska (Sopran)

Les Talens Lyriques

Leitung: Christophe Rousset



Girolamo Frescobaldi:

Toccata avanti il recerca (für Orgel)

Francesco Cera (Orgel)



Antonio Caldara:

Ciaccona für Violine, Blockflöte und Basso continuo op. 2 Nr. 12

Maurice Steger (Sopranblockflöte)

Nadja Zwiener (Barockvioline)

Mauro Valli (Barockvioloncello)

Michele Pasotti (Theorbe)

Naoki Kitaya (Cembalo)



Johann David Heinichen:

Konzertsatz c-Moll für Oboe solo, Violine solo, Streicher und Basso continuo

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel



Georg Friedrich Händel:

Zadok the Red Priest (für Ensemble) aus: Zadok the Priest HWV 258

Red Priest



Nicola Antonio Porpora:

Tu, spietato, non farai. Arie des Agamennone aus: Ifigenia in Aulide

Max Emanuel Cenčić (Countertenor)

Armonia Atenea

Leitung: George Petrou



Riccardo Broschi:

on qual nave ch'agitata, Arie (Arbace), 3. Akt aus: Artaserse

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini



Michael Nyman:

An Eye For Optical Theory

Spark



Jacques Offenbach:

Can Can aus Orpheus: Ouvertüre

Tschechische Philharmonie Prag

Leitung: Václav Neumann



Anonymus (18. Jh.):

England's lamentation for the loss of Farinelli

Jörg Waschinski (Diskant)

Salzburger Hofmusik

Leitung: Wolfgang Brunner

SWR2 Musikstunde vom 20.9.2022 | Die Operndiva – Ein selbstgemachtes Phänomen (2/5)

