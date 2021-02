L'heure espagnole

Comédie musicale in einem Akt

Concepcion, Torquemadas Frau: Kimberly Barber

Torquemada, Uhrmacher: Georges Gautier

Ramiro, Maultiertreiber: Kurt Ollmann

Don Inigo Gomez, Bankier: David Wilson Johnson

Gonzalve, Student: John Mark Ainsley

London Symphony Orchestra

Leitung: André Previn



L'enfant et les sortilèges

Fantaisie lyrique in 2 Teilen

Kind: Pamela Helen Stephen

Mutter: Anne Marie Owens

Lehnstuhl: David Wilson Johnson

Polstersessel: Juanita Lascarro

Teekanne: Mark Tucker

Chinesuische Tasse: Jacqueline Miura

Feuer: Elizabeth Futral

Schäferin: Mary Plazas

Baum: Robert Lloyd

Libelle: Rinat Shama

New London Children's Choir

London Symphony Orchestra

Leitung: André Previn

Uhren, ein Kind, Mobiliar und Tiere: das sind die eigentlichen Gegenstände in den Opern von Maurice Ravel. Die operntypische Liebesgeschichte spielt in diesen außergewöhnlichen Bühnenwerken - wenn überhaupt - nur eine untergeordnete Rolle. Es ist eine Welt voller Magie, Zauberei und mechanischer Tricks, die Ravel vor allem fasziniert. Seine beiden einzigen Opern stecken voller Zauber und entwickeln eine zauberhafte Klangstimmung, in der die Uhren ticken und selbst Sessel, Teetassen und die Tapete zu singen beginnen.