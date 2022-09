Was geht in den Köpfen von Frauen vor? Dieter Schnebel versenkte sich - knapp 100 Jahre nach dem Erscheinen des "Ulysses" von James Joyce - in den berühmten Monolog der Molly Bloom. Mit der Sopranistin Sarah Maria Sun entstand ein Monodram mit Schlagzeug und Zuspielungen. Es wurde eines der letzten Werke des 2018 verstorbenen Komponisten: "Ein Hymnus auf das Leben, bejahend, wie es am Schluss in Joyce's Text heißt: Yes I will Yes!" mehr...