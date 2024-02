Der Traum der Menschheit vom Fliegen ist uralt. Und er spiegelt sich auch wider in der Musik und in der Literatur. Musikalisch wollen wir in unbekannte Lüfte vordringen: Hin zu den "Luftschlangen" von Maria Szymanowska, den "Schmetterlingsliedern" von Dora Pejačević und dem Insektenkonzert von Gregor A. Mayrhofer; zu hören sind Texte von Flugpionierinnen wie Anne Morrow Lindbergh, Elly Beinhorn, Karen Blixen und Mariana Leky. Heben wir also ab und wagen einen (durchaus weiblichen) Blick von oben auf das Weltgeschehen, frei von der oft erdrückenden Last des Alltags.