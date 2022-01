Andreas Rödder hat viele Talente, ist Historiker, Kirchenmusiker und Jazz-Pianist - außerdem Professor für "Neueste Geschichte" an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Aktuell lehrt er an der Johns-Hopkins-Universität in Washington, doch pünktlich zum Orgelspiel im Weihnachtsgottesdienst und zur Aufnahme seines Musikprogramms im Gespräch mit Sabine Fallenstein landete er wieder in der Heimat. mehr...