Der November 2020 war für Lars Reichow ein Freudenmonat: Die Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten macht die Welt für ihn wieder attraktiver, hoffnungsvoller, wunderbarer. Nachdem er dies eine Woche lang gefeiert hatte, durchlitt Reichow eine selbstauferlegte Fastenkur - und freut sich schon jetzt auf die Gans an Weihnachten.

Doch gab es für ihn auch Grund zur Empörung angesichts der Querdenker-Märsche und der unflätigen AfD-Gäste im Bundestag. Schließlich erinnert Reichow an eine Fußballlegende, die jetzt wohl in den Händen Gottes angekommen sein dürfte.

(Wiederholung, SWR2 Spätvorstellung, 23.03 Uhr)



Musikliste:



Lars Reichow:

Egoist

Lars Reichow (Gesang und Klavier)

Ástor Piazzolla:

Escualo (Haifisch)

12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Gabriel Fauré:

Fantasie für Flöte und Klavier C-Dur op. 79, bearbeitet für Flöte und Orchester

Magali Mosnier (Flöte)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Marco Armiliato

John Williams:

Thema aus dem Film "Schindlers Liste"

Itzhak Perlman (Violine)

The Boston Symphony Orchestra

Leitung: John Williams

George Gershwin:

Nr. 1 aus: Three Preludes für Klavier

Fazil Say (Klavier)

Traditional:

Schwiegermutter tanz amoi

Die CubaBoarischen

Georg Friedrich Händel:

Joy to the world

Mark Shane's X-mas Allstars