Mit ganz viel Hoffnung startet Lars Reichow ins neue Jahr: Joe Biden und Kamala Harris sieht er auf dem Weg, to make America warm again. Während ihm eiskalte Duschen dabei helfen, die Virus-Krise zu ertragen. Gegen den pandemiebedingten Kaffeefilterzustand singt Reichow auch an - in seinem neuen Song "Ich wäre so gern mal wieder weg". Nur nicht in Russland: Zu den Ungeheuerlichkeiten um Alexei Nawalny gibt er ein paar Einblicke ins Kreml-Krümel-Kauderwelsch.



Musikliste:



George Gershwin:

"I got rhythm", bearbeitet für sinfonisches Blasorchester

European Brass Ensemble

Leitung: Thomas Clamor

Charles-Marie Widor:

Toccata F-Dur, 5. Satz aus der Sinfonie für Orgel op. 42 Nr. 1

Matthias Degott (Orgel)

Vladimir Vysotsky:

Morgengymnastik

Vladimir Vissotski (Gesang)

Ensemble

Henry Purcell:

Fantazia "Three parts on a ground" Z 731 für Streicher und Basso continuo

Gottfried von der Goltz (Violine)

Der musikalische Garten

Franz Schreker:

"Ah, welche Nacht", Szene der Carlotta aus der Oper "Die Gezeichneten", Bearbeitung für Klavier von Ignace Strasfogel

Kolja Lessing (Klavier)