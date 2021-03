Lars Reichow knöpft sich in diesem Monat Themen vor, die zuletzt ein bisschen zu kurz kamen: Klimaschutz, E-Mobilität und - natürlich: den Frühjahrsputz. Den besingt er auch exklusiv in seinem SWR2 Song des Monats. Außerdem sinniert Reichow über Friseure und die vielen Köche in der Covid-Küche, und er hält ein Plädoyer für die Rechte und Pflichten eines jeden Einzelnen in unserer demokratischen Gesellschaft.



Musikliste:



Josef Suk:

"Das Spiel der Schwäne und Pfauen" aus: Ein Märchen, Suite für Orchester op. 16

Buffalo Philharmonic Orchestra

Leitung: JoAnn Falletta

Gabriel Fauré:

Sicilienne op. 78, bearbeitet für Flöte und Harfe

Dejan Gavric (Flöte)

Silke Aichhorn (Harfe)

Johann Sebastian Bach:

Präludium D-Dur BWV 550

Till Fellner (Klavier)

Friedrich Hollaender:

"Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt"

SWR Big Band

Leitung: Max jr. Greger

Max Richter:

Begin again

AIR Lyndhurst Orchestra

Sarah McLachlan:

"Answer"

Sarah McLachlan (Gesang, Klavier)

Ensemble

Lars Reichow:

"Frühjahrsputz"

Lars Reichow (Gesang, Klavier)

Chick Corea:

"What game shall we play today"

Chick Corea (Klavier)

Gary Burton (Vibraphon)

Mehr zur Sendung mit Musiktitelliste und SWR2 Song des Monats