Die Musik von Mirela Ivičević

Die kroatische Komponistin Mirela Ivičević, geboren 1980 in Split, ist in einem multi-ethnischen Staat aufgewachsen, und das hört man ihrer Musik auch an. Ihre Werke leben vom meist unverbundenen Neben- und Gegeneinander unterschiedlicher Stile, Perspektiven und Ausdrucksmittel, die einander hinterfragen und gegenseitig vorantreiben. Auch nichtmusikalische Elemente sind Teile ihrer oft collageartig wirkenden Werke. Ob die Ergebnisse am Ende der sogenannten Ernsten Musik oder doch eher der Popkultur zuzurechnen sind, lässt sich oft nicht genau sagen.

Neue Musik die an Minimal Music erinnert Diese Musik von Mirela Ivičević hat enorme Kraft, und so klingt sie auch. „Case White“ heißt das Stück, mit dem eine spannende Porträt-CD über die Komponistin Mirela Ivičević beginnt. Ilan Volkov dirigiert das Klangforum Wien, das wohl sinnlichste und vielleicht auch klangverspielteste unter den Neue-Musik-Ensembles. Man hört Glissandi, viele kleine Bewegungen werden in einer Weise wiederholt, dass man oft an Minimal Music denken muss. Aber Mirela Ivičevićs Musik ist unberechenbar. Wie mit einem scharfen Messer durchschneidet die kroatische Komponistin die Klangströme. Und wenn sie die unterschiedlichen Klangbrocken dann wie ein Patchwork zusammensetzt, entstehen harte Kontraste – im gewählten Material, aber auch zwischen Analogem und Digitalem, Musik und Geräusch, zwischen sorgsam Konstruiertem und spontan Gefundenem. Zwischendurch klingt das auch mal richtig laut. Musik über die Balkan-Kriege Das Schwesterstück von „Case White“ nennt sich „Case Black“, gespielt vom Black Page Orchestra, das Mirela Ivičević 2014 in Wien mit begründete. Beide Werke beschäftigen sich mit den Kriegen auf dem Balkan. Die Brutalität dieser Kriege kann man hier hören, aber die Gegensätze, die Ivičević nebeneinanderstellt, gehen nicht in die Konfrontation, sondern formen Spannungsbögen. Und erzählen zusammen eine Geschichte. In der Musik von Mirela Ivičević gibt es keine Hierarchien. Alles hat hier Platz und Daseinsberechtigung, das ist die politische Aussage in der Musik der Kroatin. Sogar zwischen der so genannten Ernsten und der Unterhaltenden Musik gibt es keine Barrieren mehr. Zu erleben sind klingende Berg-und-Tal-Fahrten. Man hört Passagen, die wirken wie Filmmusik, und bei anderen fragt man sich, ob man hier vielleicht im Pop oder Rock gelandet ist. Denkart Neue Musik Zu dem oft surrealen Stilmix auf dieser CD gehören auch Geräusche und Zitate. Auch vor dem scheinbar Banalen scheut Mirela Ivičević nicht zurück. Denn sie spielt mit den Klängen und deren Kontexten. Manchmal sogar mit einem Augenzwinkern – und das ist in der Neuen Musik ebenso ungewöhnlich wie erfrischend. Neue Musik sei, hat Mirela Ivičević einmal gesagt, kein Genre, sondern eine Denkart. Das Stück „The F-Song“ hat diese Aussage ebenso verinnerlicht wie „Sweet Dreams“. Hinreißend, präzise und engagiert gespielt, wie alles auf dieser ebenso verwirrenden wie betörenden CD. CD-Cover: Die Musik von Mirela Ivičević Kairos Scarlet Songs Label: Kairos Titelliste: CASE WHITE The F SonG Baby Magnify / Lilith's New Toy Sweet Dreams CASE BLACK