Von Kerstin Gebel

Die US-amerikanische Mezzosopranistin Helene Schneiderman wurde in New Jersey, USA, geboren. Sie studierte in Princeton und Cincinnati und schloss 1981 ihr Opernsängerdiplom ab. 1982 wurde sie Mitglied im Heidelberger Opernensemble und ist seit 1984 an der Stuttgarter Staatsoper in vielen Rollen zu sehen. Neben ihrer dortigen Festanstellung tritt sie an zahlreichen internationalen Bühnen auf. 1998 erfolgte die Ernennung zur Kammersängerin, damit war sie die jüngste Sängerin, der diese Ehre zuteil wurde. Helene Schneiderman ist auch als Interpretin jüdischer Lieder bekannt, mit denen sie als Tochter eines Chasans aufgewachsen ist.