Die Mandoline in der Bar. Instrumentenkunde einmal anders

per Mail teilen

Ein bisschen Instrumentenkunde gefällig? Hier erzählt ein kleines, aber feines und erstaunlich vielseitiges Instrument inmitten einer Bar seine Geschichte. Seit etwa 400 Jahren ist es im Geschäft von Klassik bis Pop – und hat es deshalb gar nicht gerne, verwechselt zu werden.

Instrument des Jahres 2023

Die Mandoline ist das Instrument des Jahres 2023. Gewählt werden die Instrumente von den Landesmusikräten verschiedener Bundesländer. Die Initiative soll ein breiteres Interesse an den Instrumenten generieren und gleichzeitig auch unbekannte Instrumente in den Mittelpunkt stellen. Botschafter der Mandoline ist der Vizepräsident des Bundes Deutscher Zupfmusiker Baden-Württemberg, Dr. Alexander Becker.

Instrument des Jahres (2008–2023) 2008: Klarinette



2009: Trompete



2010: Kontrabass



2011: Posaune



2012: Fagott



2013: Gitarre



2014: Bratsche



2015: Horn



2016: Harfe



2017: Oboe



2018: Cello



2019: Saxophon



2020: Geige



2021: Orgel



2022: Drumset



2023: Mandoline

Keine Gitarre, keine Violine, sondern: Mandoline

Auf den ersten Blick könnte man die Mandoline mit einer Gitarre verwechseln. Doch statt sechs Saiten sind auf der Mandoline vier Saitenpaare gespannt. Gestimmt ist sie in Quinten, also wie eine Violine.

Zur Wahl der Mandoline als Instrument des Jahres 2023

Sie stammt aus der Familie der Lauteninstrumente. Manch einer denkt hier direkt an das Mittelalter, aber die frühesten Vertreter der Mandoline findet man in Italien im frühen 17. Jahrhundert. Seitdem haben sich viele unterschiedliche Formen der Mandoline verbreitet.

Reise durch Europa

Verglichen mit den früheren Instrumenten des Jahres ist die Mandoline eher unbekannt. Das heißt aber nicht, dass keine Musik für das Instrument geschrieben wurde.

Antonio Vivaldi hat zum Beispiel das Konzert für Mandoline in C-Dur komponiert, auch Scarlatti brachte Kompositionen heraus. Ab 1750 war sie in Paris vertreten und ab 1800 hauptsächlich in Wien, hier stieß sie bei Händel, Mozart, Beethoven und Paganini auf Interesse.

Das Instrument im 20. Jahrhundert

Auch heute noch ist die Mandoline zu hören, zum Beispiel in den 70ern im Folk-Rock. Das bekannteste Beispiel der Mandoline im Pop und Rock ist das Intro und der Refrain im Lied „Losing my religion“ von R.E.M. Peter Buck wollte damals nicht nur als Gitarren-Held in die Geschichte eingehen, sondern auch mit neuen Instrumenten experimentieren.

Doch schon im Bluegrass fand die Mandoline Verwendung, hier tauchte sie in den 30er und 40er Jahren auf. Ein moderner Vertreter dieser Musikrichtung ist Chris Thiele von den Punch Brothers. Die klassische Blugrass-Besetzung setzt sich aus Kontrabass, Gitarre, Geige, Banjo und der Mandoline zusammen. Im Jazz hingegen ist das Instrument recht neu.