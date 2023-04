Die „Horror“–Zielgruppe: Klassik für pubertierende Jugendliche?

Wie und wann kommen Kinder und Jugendliche mit Klassik in Berührung? Die Professorin Julia Merz forscht in München zu Klassischer Musik in den Lebenswelten von Jugendlichen und Jungen Erwachsenen und kennt ein Vermittlungsgeheimnis: Das Feuer muss von Menschen weitergegeben werden. Es geht fast nur über persönliche Begeisterung durch soziale oder parasoziale Kontakte im echten Leben und im Netz. Oder übers selbst Musizieren! Während Kinder in einem bestimmten Alter noch offen für Neues und neue Hörerfahrungen sind, gelten Jugendliche in der Pubertät für die Klassik als Horrorzielgruppe.

Prägende Kontakte Julia Merz, Professorin für Unternehmens- und Kulturkommunikation an der Hochschule Fresenius in München, erster Kontakt mit der Klassik war – wie bei den meisten Klassikbegeisterten – bereits in der Kindheit, Klassik sei schon immer da gewesen, erzählt sie. Doch in Erinnerung sind vor allem jene Momente gewesen, in denen Klassik mit anderen erlebt wurde. Das wird auch von der Forschung bestätigt: Beim gemeinsamen Musizieren entsteht ein Sog, der das Interesse an Klassik für die kommenden Jahre steigert. Nur 5% der Klassikfans sind Jugendliche Musikvermittlungsangebote für klassikferne Kinder gibt es zuhauf und ebenfalls eine starke Nachfrage nach diesen Angeboten, so Merz. Besonders Eltern seien hier der treibende Faktor, bei den Kindern trifft man auf buchstäblich offene Ohren, Grund hierfür sei, dass noch keine Wertung der Musik stattfinde, wie in späteren Lebensjahren. In der Jugend ändere sich dies jedoch. Zum einen distanzieren sich Jugendliche von ihren (klassikvertrauten) Eltern, zudem kommen bei Musik auch wertende Kategorien hinzu, hier schneidet die Klassik schlichtweg nicht gut ab. Für Veranstalter eine schwierige Zielgruppe, die nur 5% der Klassikfans ausmacht, denn zum einen fehlt das Publikum und zum anderen möchten laut Merz diejenigen, die gerne in klassische Konzerte gehen, keine Sonderbehandlung. Professorin Julia Merz Susanne Diesner Überforderter Ticketshop dank Influencer Positive Erfahrungen konnte Merz hingegen mit Influencern machen. Denn parasoziale Kontakte, zum Beispiel über YouTube, Twitch oder TikTok, spielen eine größere Rolle in der frühen und mittleren Jugend. Als Beispiel führt Merz heran, wie ein YouTuber bei den Düsseldorfer Symphonikern zu Gast war und die Zielgruppe der Jugendlichen ansprechen konnte. Durch ihn war das junge Publikum nun offen für unterschiedliche Arten der Musik, der Besuch geschah auf freiwilliger Basis – unabhängig von den Eltern oder einem Besuch mit der Schulklasse. Das Resultat war ein in die Knie gezwungener Ticketshop der Düsseldorfer Symphoniker. Kulturscouts Ein weiteres Projekt waren vor einigen Jahren die Kulturscouts, hier sollte vor allem ein junges Publikum angesprochen werden, dass zwar Lust auf klassische Konzerte hat, aber noch nicht die passende Begleitung gefunden hat. Hier kann Julia Merz ein positives Urteil fällen, einige der Besucherinnen und Besuch wurden selbst Kulturscouts. Jene Klassikbegeisterte stehen kurz vor dem Berufsleben, für letzteres werden hin und wieder auch neue Rituale gesucht. Hierbei bieten sich laut Merz vor allem kleinere Abos – für ca. 5 Konzerte pro Saison – an. Jene fanden einen großen Zulauf.