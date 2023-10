Die große Magie der klassischen Musik – Ranga Yogeshwar im Gespräch

Musikliste

Astor Piazzolla:

Concierto para quinteto, Bearbeitung (Ausschnitt )

Artemis Quartett

Jacques Ammon (Klavier)

Frederic Rzewski:

Improvisation und Thema aus: "The people united will never be defeated!"

Igor Levit (Klavier)

Stevie Wonder/ Jacob Collier:

"You and I", Bearbeitung

Jacob Collier (Gesang)

Gabriel Fauré:

In paradisum, aus: Requiem op. 48

Winchester Cathedral Choir

Bournemouth Sinfonietta

Leitung: David Hill

Mario Batkovic:

Primordium finale

Mario Batkovic (Akkordeon)

Johannes Brahms/Ferruccio Busoni:

"Herzlich tut mich verlangen", aus op. 122, Bearbeitung

Igor Levit (Klavier)

Richard Wagner:

"Rienzi", Ouvertüre (Ausschnitt)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Georg Solti

Harold Arlen:

Over the rainbow

Nikki Yanofsky (Gesang)

John Sadowy (Klavier)