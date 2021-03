Von Anette Sidhu-Ingenhoff

Mit großer Souveränität, kompromisslosem Musikverstand und hinreißenden Interpretationen hat Tianwa Yang sich in kürzester Zeit einen Platz in der Riege der maßgeblichen Geigerinnen erspielt. Als Wunderkind in Peking entdeckt, studierte sie ab 2003 über ein Stipendium in Karlsruhe. Die Violinkonzerte von Jörg Widmann und Wolfgang Rihm liegen ihr genauso am Herzen wie die Klassiker Beethoven, Brahms, Tschaikowsky. Neben ihrer internationalen Konzerttätigkeit unterrichtet sie seit 2015 an der Hochschule der Künste Bern und seit 2018 auch an der Musikhochschule Würzburg.