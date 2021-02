Die Gaechinger Cantorey unter Hans-Christoph Rademann

Johann Sebastian Bach:

"Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir", Kantate BWV 131

Isabel Schicketanz (Sopran)

Jonathan Mayenschein (Countertenor)

Christopher Renz (Tenor)

Dávid Csizmár (Bass)

Gaechinger Cantorey

Moderation und Leitung: Hans-Christoph Rademann

(Aufnahme vom 4. Februar in St. Fidelis, Stuttgart)



Georg Friedrich Händel und der Europäische Friede von Utrecht 1713

Georg Friedrich Händel:

Suite aus "Il Pastor fido" HWV 8a

"Ode for the Birthday of Queen Anne" HWV 74

Utrechter Te Deum HWV 278 und Jubilate HWV 279

Christina Landshamer (Sopran)

Reginald Mobley (Countertenor)

Benedikt Kristjánsson (Tenor)

Andreas Wolf (Bass)

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

(Konzert vom 9. September 2018 in der Stuttgarter Liederhalle)