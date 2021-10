Die Filmemacherin Bettina Ehrhardt: Musik unserer Zeit greifbar machen

Instrumente, die Geschichte erzählen: Am 16. Oktober wurde der Flügel von Thomas Mann feierlich im Thomas Mann Haus in Los Angeles an die Bundesrepublik übergeben. Das Instrument wurde regelmäßig von Mann bespielt, war ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens. Genau wie die Hausorgel der Lion Feuchtwanger-Villa Aurora, die als deutsches Kulturzentrum in Los Angeles mit dem Thomas Mann Haus verschwistert ist. mehr...