Von Andreas Maurer

25 Jahre lang war die Dirigentin Marin Alsop künstlerische Leiterin des California Cabrillo Festival of Contemporary Music. Nach wie vor engagiert sie sich die gebürtige US-Amerikanerin für innovative Programme und die Musik der Gegenwart. Seit 2019/20 ist sie Chefdirigentin des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien. Andreas Maurer hat sie in der Donaumetropole getroffen und mit ihr über ihre Lieblingsmusik gesprochen, wie sie sich als erste Frau am Pult der BBC Last Night of the Proms gefühlt hat und was sie bei ihrem Mentor Leonard Bernstein eigentlich gelernt hat.