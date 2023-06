Familienkonzerte mit Katharina Müllner: Spaß haben, mit anderen zu musizieren

„Das Wichtigste ist, Spaß daran zu haben, mit anderen zu musizieren“: So einfach benennt die junge Wiener Dirigentin Katharina Müllner das Erfolgsgeheimnis ihres Berufs. Am 28. Juni und 1. Juli steht sie bei zwei Familienkonzerten am Pult des SWR Symphonieorchesters. In SWR2 spricht sie über das Konzertprogramm.

Magische Erlebnisse bei den Familienkonzerten des SWR Symphonieorchesters Klassische Konzerte können für Klinder und Jugendliche erst einmal einschüchternd wirken: Vorne steht eine Kolonie Pinguine und spielt komplizierte Musik, im Idealfall wird daraus ein magisch-musikalisches Erlebnis. Damit es für die jungen Zuhörenden zu diesem Erlebnis kommt, hat Dirigentin Katharina Müllner die Stücke für ihre Familienkonzerte mit dem SWR Symphonieorchester in Freiburg und Stuttgart mit Bedacht ausgewählt. In verschiedenen Werken, erklärt die junge Dirigentin, werden die unterschiedlichen Instrumentengruppen vorgestellt: In Freiburg werde etwa John Williams' „Imperial March“ aus der „Star Wars“-Filmmusik in einem Arrangement für Schlaginstrumente und Bläser zu hören sein. Purcells Rondo aus der Abdelazar-Suite und Griegs Holberg-Suite stellen die Streicher vor. Britten: Pädagogisch und doch künstlerisch hochwertig Das Finale beider Konzerte stellt jeweils Benjamin Brittens „The Young Person's Guide to the Orchestra“ dar. Es ist eine Art pädagogisches Werk, erklärt Müllner, das trotzdem sehr musikalisch ist: „Es ist ein sehr interessantes Werk und künstlerisch sehr hochwertig“. Die Grundlage für Brittens Komposition, 1946 uraufgeführt, ist das Rondo-Thema der Abdelazar-Suite von Purcell, das bereits vorher im Konzert zu hören ist. Zunächst lässt Britten alle Orchestergruppen das Thema präsentieren, bevor er das gesamte Orchester in verschiedene Variationssätze führt. „Und die sind teilweise tatsächlich sehr virtuos und man braucht ein sehr professionelles Orchester dafür“, erklärt Katharina Müllner. Es sei kein einfaches Stück für Musikschulen, man brauche dafür schon Profis. Die Deutsche Radio Philharmonie spielt Brittens pädagogisches Werk Es moderiert der Freiburger Bürgermeister Wenn auch nicht bei Britten, kommen in Freiburg doch auch Kinder und Jugendliche der Musikschule Freiburg beim Konzert zum Zug und spielen mit den Profis zusammen. Die Musikerinnen und Musiker seien bei dem Erlebnis wirklich sehr professionell gewesen, so die Dirigentin: „Wir bieten den Kindern eine Erfahrung, wie es ist, mit einem großen Orchester zusammenzuarbeiten.“ Dass der Freiburger Bürgermeister Martin Horn für das Konzert in seiner Stadt die Moderation übernimmt, würde dann noch zusätzlich eine schöne Gelegenheit bieten, um auch gegenüber der Politik den Wert der Musik für die Stadt hervorzuheben. In Stuttgart wird der Poetry-Slammer Nikita Gorbunov moderieren. Das werde bestimmt ein sehr heiteres Konzerterlebnis, verrät die Dirigentin.